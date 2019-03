Com gol polêmico e sem VAR, Manchester City vence na FA Cup

Agüero estava impedido ao marcar gol que garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o Swansea

Com gol polêmico nos minutos finais, o espantou a zebra e se classificou para a semifinal da com uma vitória de 3 a 2, de virada, sobre o Swansea na tarde deste sábado (16).

O lance mais comentado do jogo foi o gol da virada, aos 43 do segundo tempo: o atacante Sergio Agüero estava impedido ao cabecar para o gol.

Como o jogo não utilizava o VAR, o gol foi validado e decidiu o confronto.

A tecnologia do árbitro de vídeo é autorizada na FA Cup e foi usada no Liberty Stadiu, do Swansea, na temporada passada. Mas após o rebaixamento do time galês na última temporada, a Football Association decidiu retirar o equipamento da estádio.

A PARTIDA

Ainda sonhando com a chance de ganhar quatro títulos nesta temporada, o técnico Pep Guardiola escalou um time forte para enfrentar o time da segunda divisão.

Mas o bom elenco não deu resultado logo de cara, e o Swansea dominou a primeira etapa e foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

Só no segundo tempo que a equipe de Pep Guardiola reagiu. Primeiro com um bonito chute de Bernardo Silva, depois com dois gols de Sergio Agüero.O primeiro, de pênalti, contou com golpe de sorte: a bola bateu na trave, nas costas do goleiro e depois entrou.

😳 | @aguerosergiokun’s penalty sneaks in off Nordfeldt’s leg to level the score! pic.twitter.com/j9AWneLtsf — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2019

O gol da virada, impedido, veio após cruzamento de Bernardo Silva.

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2019

Com a vitória, o City se garante ao lado do Watford na semifinal da competição. Ainda hoje o visita o para decidir outra vaga. Neste domingo é a vez de Milwall e se enfrentarem. O sorteio dos confrontos acontecerá também no domingo.

O DAZN transmitu AO VIVO e DE GRAÇA com exclusividade para o o duelo entre Swansea e Manchester City no YouTube do DAZN, no Facebook do DAZN e aqui na Goal Brasil.

Confira mais informações sobre a partida!

SWANSEA X MAN. CITY: DATA, HORA, LOCAL E INFORMAÇÕES

JOGO Swansea x Man. City DATA Sábado, 16 de março de 2019 LOCAL Liberty Stadium - HORÁRIO 14h20 (de Brasília)

Provável escalação do Swansea:

Provável escalação do Manchester City:

