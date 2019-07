Manchester City vende Douglas Luiz, ex-Vasco, por R$ 70 milhões para o Aston Villa

Dean Smith fez outra aquisição para o seu plantel, preparando para a vida na Premier League, com o meio-campista brasileiro vindo do Manchester City

O não para de gastar no mercado da bola. A mais nova aquisição do clube foi a chegada de Douglas Luiz, ex- , por 15 milhões de libras (R$ 70 milhões). Ele pertencia ao .

Dean Smith recebeu uma considerável quantidade de reforços desde que passou a dirigir a equipe. Há um desejo de ficar entre os times de elite do futebol inglês, com um reconhecido investimento para conseguir isso.

O jogador brasileiro chega ao clube para isso. Ele chegou à Premier League em um clube que não lhe deu tanta chance - foi contratado pelo Manchester City.

Smith disse ao site oficial do Aston Villa sobre a contratação do atleta de 21 anos: "Douglas é um jogador jovem e extremamente talentoso, com muita qualidade. Estou certo que ele chega em boa forma para se encaixar no nosso estilo e sistema de jogo".

O Aston Villa anunciou que o acordo com Douglas Luiz depende da liberação do visto de trabalho britânico. A situação não deve ser um problema para o clube inglês.