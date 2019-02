Manchester City vai trocar Nike pela Puma a partir da próxima temporada

Marca estampará camisas do City Football Group, com exceção do New York City FC

Agora é oficial! Na manhã desta quinta-feira (28), o Manchester City anunciou a PUMA como a sua nova fornecedora de material esportivo a partir da temporada 2019/2020.

O acordo firmado não irá se restringir apenas com os Citizens, mas sim com todos os clubes controlados pelo City Football Group, com exceção apenas do New York City FC, que atua na Major League Soccer (MLS).

“Este anúncio marca o início de um novo e empolgante capítulo para o City Football Group”, disse o diretor executivo da CFG, Ferran Soriano.

“Nosso relacionamento com a Puma, cobrindo cinco clubes do City Football Group em quatro continentes, irá redefinir o modelo de parcerias esportivas em uma escala verdadeiramente global, sendo localmente relevante e autêntico para fãs em todo o mundo”, completou.

“A parceria da Puma com o City Football Group é o maior negócio que já fizemos, tanto em escopo quanto em ambição. Estamos muito entusiasmados em fazer parceria com o City Football Group, cujo sucesso, ambição e motivação para a inovação os fez estabelecer novos padrões, dentro e fora do campo”, destacou Bjørn Gulden, diretor-presidente da PUMA.

Apesar dos valores não terem sido divulgados oficialmente, especula-se que a aliança valerá um total de 650 milhões de libras por dez temporadas, tornando-se o segundo contrato mais valioso na Premier League, atrás apenas do Manchester United e Adidas (750 milhões de libras).