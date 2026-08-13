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Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

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Manchester City vai com tudo por destaque do Chelsea de 140 milhões de euros

O Manchester City quer tirar Enzo Fernández do Chelsea, segundo informa o jornalista Ben Jacobs, normalmente muito confiável. O clube vê nele o substituto ideal para Tijjani Reijnders, que parece estar a caminho da Arábia Saudita.

O Manchester City, sob o comando de Enzo Maresca, está reformulando todo o meio-campo. Antes, Bernardo Silva saiu de graça, e agora Rodri e Reijnders também parecem estar perto de assinar com outros clubes.

O Manchester City está em negociações avançadas com o Barcelona pelo meio-campista espanhol, e Reijnders parece estar de saída para o Al-Qadsiah por 60 milhões de euros.

Para substituí-los, Elliott Anderson já chegou vindo do Nottingham Forest. Por ele, foram pagos mais de 130 milhões de euros. O Manchester City também negocia com o LOSC Lille por Ayoubb Bouaddi.

Agora, o clube também quer contratar Fernández. O sucessor de Pep Guardiola, Maresca, o conhece desde os tempos de Chelsea e é um grande admirador do armador argentino.

O Chelsea, porém, mantém o preço pedido em 140 milhões de euros. O Manchester City estava disposto a pagar 100 milhões de euros, mas, se Rodri e Reijnders forem vendidos, as coisas podem andar rapidamente entre os clubes, segundo Jacobs.

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