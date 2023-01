Manchester City x Tottenham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), pela sétima rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester City e Tottenham prometem fazer um duelo movimentado na tarde desta quinta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela sétima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após perder o clássico para o United na rodada passada, o Manchester City segue em segundo lugar, com 39 pontos, mas viu o líder Arsenal disparar na tabela. Os Citizens devem ter Haaland no ataque e o norueguês quer pôr fim ao jejum de dois jogos sem marcar.

Do outro lado, o Tottenham foi derrotado para os Gunners, mas mantiveram a quinta posição, com 33 pontos. A única baixa dos Spurs é Lucas Moura.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Haaland, Grealish.

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Tottenham

Lucas Moura está no departamento médico.

Quando é?