O Manchester City continua sendo, ano após ano, uma referência no futebol de ponta internacional. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues não vai conseguir fazer isso com um único serviço de streaming. Dependendo da competição, aplicam-se diferentes pacotes de direitos – e, consequentemente, diferentes provedores.

Veja abaixo uma visão geral das emissoras relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e por livestream?

Getty Images

Manchester City na Premier League, Liga dos Campeões, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: transmissão na TV e ao vivo

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha continuam com a Sky. A emissora de TV paga transmite todos os jogos ao vivo, tanto individualmente quanto em conferência. Através do WOW ou do aplicativo Sky Go, você também pode acompanhar os jogos do Manchester City por livestream.

Além disso, a partir da temporada 2025/26, aSky também garantiu os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Assim, possíveis partidas do City na Copa da Liga e em confrontos contra times de divisões inferiores também serão transmitidas ao vivo pela Sky.

A tradicional FA Cup e o FA Community Shield podem ser assistidos na Alemanha exclusivamente pela DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite todos os jogos relevantes ao vivo.

Getty Images

Na Liga dos Campeões, a transmissão é dividida entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City é transmitida ao vivo pela DAZN. No entanto, a cada rodada, um jogo de destaque na terça-feira é transmitido com exclusividade pela Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, haverá também uma grande mudança: a nova plataforma de streaming Paramount+ entrará na transmissão da Liga dos Campeões e assumirá grande parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão disponíveis aqui.

Caso o Manchester City chegue à final, esta será transmitida – como de costume – também na TV aberta. Nesse caso, a ZDF é a principal opção.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e por livestream? O placar ao vivo da SPOX

Como alternativa, você também pode visitar nosso site, onde transmitimos ao vivo e na íntegra jogos selecionados dos Skyblues – como, por exemplo, na Liga dos Campeões. Basta acessar nossa página inicial nos dias de jogo; os tickers estarão listados cerca de uma hora antes do início da partida.

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo