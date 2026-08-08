Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming?

O Manchester City segue sendo, ano após ano, uma referência no futebol internacional de elite. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues não consegue fazer isso com um único serviço de streaming. Dependendo da competição, entram em cena diferentes pacotes de direitos de transmissão e, com isso, também diferentes plataformas.

Mais abaixo, vocês encontram um panorama dos canais relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming?

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Manchester City na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: transmissão na TV e no streaming

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha seguem com a Sky. A emissora de TV por assinatura mostra todos os jogos ao vivo, seja em partidas individuais ou em formato de conferência. Por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos do Manchester City via streaming ao vivo.

Além disso, a partir da temporada 2025/26, a Sky também garantiu os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Assim, possíveis aparições do City na Copa da Liga e em duelos contra equipes de divisões inferiores também serão exibidas ao vivo na Sky.

A tradicional FA Cup e o FA Community Shield podem ser vistos na Alemanha com exclusividade na DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite ao vivo todas as partidas relevantes.

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Na Champions League, a transmissão está dividida entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City passa ao vivo na DAZN. No entanto, a cada rodada, um jogo de destaque na terça-feira é exibido com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, também haverá uma mudança maior: o novo serviço de streaming Paramount+ passará então a integrar a transmissão da Champions League e assumirá grande parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão disponíveis aqui.

Se o Manchester City chegar à final, ela será transmitida, como de costume, também na TV aberta. Nesse caso, a ZDF é o principal endereço.

Manchester City, todas as informações sobre transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming? O tempo real da SPOX

Como alternativa, vocês também podem passar por aqui: fazemos o tempo real de jogos selecionados dos Skyblues, como por exemplo na Champions League, ao vivo e na íntegra. Basta conferir nossa homepage nos dias de jogo; os tempos reais costumam estar listados cerca de uma hora antes do apito inicial.

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo