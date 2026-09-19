O Manchester City continua sendo, ano após ano, um ponto fixo no futebol internacional de elite. Quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues, porém, não consegue isso com apenas um serviço de streaming. Dependendo da competição, entram em ação diferentes pacotes de direitos de transmissão e, com isso, também diferentes plataformas.

Você confere mais abaixo, em resumo, quais emissoras são relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming?

Getty Images

Manchester City na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield e Carabao Cup: transmissão na TV e no streaming

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha continuam com a Sky. A emissora de TV por assinatura mostra todos os jogos ao vivo, seja como partida individual ou em formato de conferência. Por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos do Manchester City no streaming ao vivo.

Cadastre-se agoraPremier League, Copa da Alemanha e muito mais como novo cliente Sky por 24,99 euros/mês!

Além disso, a Sky também garantiu, a partir da temporada 2025/26, os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Com isso, possíveis aparições do City na Copa da Liga e em duelos contra times de divisões inferiores também serão transmitidas ao vivo pela Sky.

Próximas partidas MCI Liga dos Campeões 15:00 PSG Assistir

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield podem ser vistas com exclusividade na Alemanha pela DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite ao vivo todas as partidas relevantes.

Encontre a melhor oferta para vocêCadastre-se agora!

Getty Images

Na Champions League, a transmissão está dividida entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City vai ao ar ao vivo na DAZN. Por rodada, porém, um jogo de destaque na terça-feira é exibido com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, além disso, uma mudança maior está a caminho: a nova plataforma de streaming Paramount+ passará então a integrar a transmissão da Champions League e assumirá grande parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão disponíveis aqui.

Se o Manchester City chegar à final, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Nesse caso, a ZDF é o principal endereço.

Cadastre-se no Amazon Prime VideoO jogo de destaque da Champions League toda terça-feira, com exclusividade no Prime Video!

Manchester City, todas as informações sobre transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming? O tempo real da SPOX

Como alternativa, vocês também podem passar por aqui: fazemos o tempo real ao vivo e completo de jogos selecionados dos Skyblues, como por exemplo na Champions League. Basta dar uma olhada em nossa página inicial nos dias de jogo; os tempos reais estarão listados por lá cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo