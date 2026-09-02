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ManCityGetty
GOAL

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Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite ao vivo na TV e no streaming os jogos dos Skyblues?

Manchester City
Premier League
Copa da Inglaterra
League Cup
Liga dos Campeões

Aqui vocês descobrem onde podem assistir ao Manchester City ao vivo e em cores na Premier League, na Liga dos Campeões e nas competições nacionais de copa.

O Manchester City segue ano após ano como um ponto fixo no futebol internacional de elite. Quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues, porém, não consegue isso com um único serviço de streaming. Dependendo da competição, entram em ação diferentes pacotes de direitos de transmissão e, com isso, também diferentes plataformas. 

Vocês encontram abaixo um panorama de quais emissoras são relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming? 

Manchester City x Coventry
Disney+

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: transmissão na TV e no streaming

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha seguem com a Sky. A emissora de TV por assinatura mostra todos os jogos ao vivo, seja de forma individual ou no multiplex. Pelo WOW ou pelo aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos do Manchester City em livestream.

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Além disso, a partir da temporada 2025/26, a Sky também garantiu os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Assim, possíveis aparições do City na Copa da Liga e em duelos com times de divisões inferiores também serão transmitidas ao vivo pela Sky.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry crest
Coventry
COV

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield podem ser vistas na Alemanha com exclusividade na DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite ao vivo todas as partidas relevantes.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Na Champions League, a transmissão se divide entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City passa ao vivo na DAZN. Por rodada, porém, um jogo de destaque às terças-feiras é exibido com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, além disso, haverá uma mudança maior: o novo serviço de streaming Paramount+ passará então a entrar na transmissão da Champions League e assumirá grande parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão aqui.

Caso o Manchester City chegue à final, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Nesse caso, a ZDF é o principal endereço.

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Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming? O live ticker da SPOX

Como alternativa, vocês também podem passar por aqui: fazemos a cobertura em tempo real de jogos selecionados dos Skyblues, como por exemplo na Champions League, ao vivo e na íntegra. Basta dar uma olhada em nossa homepage nos dias de jogo; os live tickers estarão listados por lá cerca de uma hora antes do apito inicial. 

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo

Fundação1880
Títulos do Campeonato Inglês10
Títulos da FA Cup7
Títulos da Champions League1
Recordista de jogosJoe Corrigan (574 jogos oficiais)
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