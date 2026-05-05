O Manchester City continua sendo, ano após ano, uma referência no futebol de ponta internacional. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues não vai conseguir se contentar com um único serviço de streaming. Dependendo da competição, aplicam-se diferentes pacotes de direitos – e, consequentemente, diferentes provedores.

Veja abaixo uma visão geral das emissoras relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e por streaming?

Getty Images

Manchester City na Premier League, Liga dos Campeões, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: transmissão na TV e ao vivo

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha continuam com a Sky. A emissora de TV paga transmite todos os jogos ao vivo, tanto individualmente quanto em conferência. Pelo WOW ou pelo aplicativo Sky Go, você também pode acompanhar os jogos do Manchester City por streaming ao vivo.

Além disso, a partir da temporada 2025/26, aSky também garantiu os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Assim, possíveis partidas do City na Copa da Liga e em confrontos com times de divisões inferiores também serão transmitidas ao vivo pela Sky.

A tradicional FA Cup e o FA Community Shield podem ser assistidos na Alemanha exclusivamente pela DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite todos os jogos relevantes ao vivo.

Getty Images

Na Liga dos Campeões, a transmissão é dividida entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City será transmitida ao vivo pelo DAZN. No entanto, a cada rodada, um jogo de destaque na terça-feira será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, haverá também uma grande mudança: a nova plataforma de streaming Paramount+ entrará na transmissão da Liga dos Campeões e assumirá a maior parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão disponíveis aqui.

Caso o Manchester City chegue à final, esta será transmitida – como de costume – também na TV aberta. Nesse caso, a ZDF é a principal opção.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e por livestream? O placar ao vivo do SPOX

Como alternativa, você também pode nos visitar; nós transmitimos ao vivo e na íntegra jogos selecionados dos Skyblues – como, por exemplo, na Liga dos Campeões. Basta acessar nossa página inicial nos dias de jogo; lá, as transmissões estarão listadas cerca de uma hora antes do início da partida.

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo