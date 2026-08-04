Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming?

O Manchester City segue ano após ano como um ponto fixo no futebol de elite internacional. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues não consegue isso com apenas um serviço de streaming. Dependendo da competição, entram em cena diferentes pacotes de direitos de transmissão e, com isso, também diferentes plataformas.

Vocês encontram mais abaixo uma visão geral de quais emissoras são relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming?

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Manchester City na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: transmissão na TV e no streaming

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha seguem com a Sky. O canal de TV por assinatura mostra todos os jogos ao vivo, seja em partidas avulsas ou em formato de conferência. Por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos do Manchester City no streaming.

Além disso, a partir da temporada 2025/26, a Sky também garantiu os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Com isso, eventuais aparições do City na Copa da Liga e em duelos com equipes de divisões inferiores também serão exibidas ao vivo na Sky.

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield podem ser vistas com exclusividade na Alemanha pela DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite ao vivo todas as partidas relevantes.

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Na Champions League, a transmissão se divide entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City passa ao vivo na DAZN. Por rodada, porém, um jogo de destaque às terças-feiras é exibido com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, também haverá uma mudança maior: a nova plataforma de streaming Paramount+ passará então a integrar a transmissão da Champions League e assumirá grande parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão disponíveis aqui.

Se o Manchester City chegar à final, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Nesse caso, a ZDF é o primeiro endereço.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming? O tempo real da SPOX

Como alternativa, vocês também podem passar por aqui: fazemos a cobertura em tempo real de jogos selecionados dos Skyblues, como por exemplo na Champions League, ao vivo e na íntegra. Basta acessar nossa página inicial nos dias de jogo; os tempos reais estarão listados cerca de uma hora antes do apito inicial.

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo