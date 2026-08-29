O Manchester City segue, ano após ano, como um ponto fixo no futebol internacional de elite. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues não consegue isso com apenas um serviço de streaming. Dependendo da competição, entram em cena diferentes pacotes de direitos de transmissão e, com isso, também diferentes plataformas.

Mais abaixo, vocês encontram um panorama de quais emissoras são relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming?

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Manchester City na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: transmissão na TV e no streaming

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha seguem com a Sky. A emissora de TV por assinatura mostra todos os jogos ao vivo, seja de forma individual ou em conferência. Pelo WOW ou pelo aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar as partidas do Manchester City em livestream.

Além disso, a Sky também garantiu, a partir da temporada 2025/26, os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Com isso, possíveis aparições do City na Copa da Liga e em duelos com equipes de divisões inferiores também serão exibidas ao vivo pela Sky.

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield podem ser vistas na Alemanha com exclusividade na DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite todas as partidas relevantes ao vivo.

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Na Champions League, a transmissão se divide entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City passa ao vivo na DAZN. Por rodada, porém, um jogo de destaque na terça-feira é exibido com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, além disso, haverá uma mudança maior: o novo serviço de streaming Paramount+ passará então a integrar a transmissão da Champions League e ficará com boa parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão aqui.

Se o Manchester City chegar à final, ela, como de costume, também será transmitida em TV aberta. Nesse caso, a ZDF é o primeiro endereço.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no streaming? O tempo real da SPOX

Como alternativa, vocês também podem passar por aqui: nós acompanhamos em tempo real jogos selecionados dos Skyblues, como por exemplo na Champions League, ao vivo e na íntegra. Basta conferir nossa página inicial nos dias de jogo; os tempos reais estarão listados cerca de uma hora antes do apito inicial.

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo