O Manchester City segue, ano após ano, como um ponto fixo na elite do futebol internacional. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues não consegue fazer isso com apenas um serviço de streaming. Dependendo da competição, entram em ação diferentes pacotes de direitos de transmissão e, com isso, também diferentes plataformas.

Mais abaixo, vocês encontram uma visão geral de quais emissoras são relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite ao vivo os jogos dos Skyblues na TV e no streaming?

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Manchester City na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: transmissão na TV e no streaming

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha seguem com a Sky. O canal de TV por assinatura mostra todos os jogos ao vivo, seja como partida individual ou na conferência. Por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos do Manchester City no streaming.

Além disso, a Sky também garantiu, a partir da temporada 2025/26, os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Com isso, possíveis aparições do City na Copa da Liga e em duelos com times de divisões inferiores também serão exibidas ao vivo pela Sky.

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield podem ser vistas na Alemanha com exclusividade na DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite todas as partidas relevantes ao vivo.

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Na Champions League, a transmissão se divide entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City passa ao vivo na DAZN. No entanto, a cada rodada, um jogo de destaque na terça-feira é exibido com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, também haverá uma mudança maior: o novo serviço de streaming Paramount+ passará então a integrar a transmissão da Champions League e assumirá grande parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão disponíveis aqui.

Se o Manchester City chegar à final, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Nesse caso, a ZDF é o primeiro endereço.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite ao vivo os jogos dos Skyblues na TV e no streaming? O tempo real do SPOX

Como alternativa, vocês também podem passar por aqui, porque acompanhamos ao vivo, em tempo real e de forma completa, jogos selecionados dos Skyblues, como por exemplo na Champions League. Basta conferir nossa página inicial nos dias de jogo; os tempos reais estarão listados cerca de uma hora antes do apito inicial.

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo