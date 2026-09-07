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ManCityGetty
GOAL

Traduzido por

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão de relance: quem mostra / transmite os jogos dos Skyblues ao vivo na TV e no livestream?

Manchester City
Premier League
Copa da Inglaterra
League Cup
Liga dos Campeões

Aqui vocês descobrem onde podem ver o Manchester City ao vivo e a cores na Premier League, na Liga dos Campeões e nas competições nacionais de copa.

O Manchester City segue, ano após ano, como um ponto fixo na elite do futebol internacional. No entanto, quem quiser acompanhar todos os jogos dos Skyblues não consegue fazer isso com apenas um serviço de streaming. Dependendo da competição, entram em ação diferentes pacotes de direitos de transmissão e, com isso, também diferentes plataformas. 

Mais abaixo, vocês encontram uma visão geral de quais emissoras são relevantes para o City.

Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite ao vivo os jogos dos Skyblues na TV e no streaming? 

Manchester City x Sunderland
Disney+

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City na Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: transmissão na TV e no streaming

Os direitos de transmissão da Premier League na Alemanha seguem com a Sky. O canal de TV por assinatura mostra todos os jogos ao vivo, seja como partida individual ou na conferência. Por meio do WOW ou do aplicativo Sky Go, vocês também podem acompanhar os jogos do Manchester City no streaming.

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Além disso, a Sky também garantiu, a partir da temporada 2025/26, os direitos da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Com isso, possíveis aparições do City na Copa da Liga e em duelos com times de divisões inferiores também serão exibidas ao vivo pela Sky.

Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Norwich crest
Norwich
NOR

A tradicional FA Cup e a FA Community Shield podem ser vistas na Alemanha com exclusividade na DAZN. O serviço de streaming garantiu os direitos por vários anos e transmite todas as partidas relevantes ao vivo.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Na Champions League, a transmissão se divide entre várias plataformas. A maior parte dos jogos do Manchester City passa ao vivo na DAZN. No entanto, a cada rodada, um jogo de destaque na terça-feira é exibido com exclusividade no Amazon Prime Video.

A partir da temporada 2027/28, também haverá uma mudança maior: o novo serviço de streaming Paramount+ passará então a integrar a transmissão da Champions League e assumirá grande parte dos direitos. Todos os detalhes sobre o novo pacote de direitos estão disponíveis aqui.

Se o Manchester City chegar à final, ela também será transmitida na TV aberta, como de costume. Nesse caso, a ZDF é o primeiro endereço.

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Manchester City, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: quem mostra / transmite ao vivo os jogos dos Skyblues na TV e no streaming? O tempo real do SPOX

Como alternativa, vocês também podem passar por aqui, porque acompanhamos ao vivo, em tempo real e de forma completa, jogos selecionados dos Skyblues, como por exemplo na Champions League. Basta conferir nossa página inicial nos dias de jogo; os tempos reais estarão listados cerca de uma hora antes do apito inicial. 

Guia de TV do Manchester City: o clube em resumo

Fundação1880
Títulos do Campeonato Inglês10
Títulos da FA Cup7
Títulos da Champions League1
Jogador com mais partidasJoe Corrigan (574 jogos oficiais)
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