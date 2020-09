Manchester City testa paciência de Guardiola em busca de um zagueiro

Técnico segue aguardando por um defensor mais experiente, o que não encontra no elenco desde a saída de Kompany

Foi há quase 18 meses que Vincent Kompany coroou sua despedida dos torcedores do com o maior gol de sua carreira.

Embora sua saída não tenha sido anunciada até que o campeonato fosse garantido no fim de semana seguinte em , Kompany deixou o campo em lágrimas, sabendo que seria seu último momento mágico no Etihad Stadium.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais times

O City também sabia, enquanto Kompany saía sob aplausos extasiados, que eles teriam que encontrar um sucessor digno para um de seus melhores zagueiros de todos os tempos.

Como os últimos anos do belga foram interrompidos por persistentes lesões musculares, o clube precisava de um zagueiro central confiável, forte e dominante para ancorar a defesa ao lado de Aymeric Laporte.

Notavelmente, Pep Guardiola ainda está esperando por uma substituição.

A situação deveria ter sido resolvida no verão passado, quando Harry Maguire era o alvo principal.

No entanto, há algum tempo, o City tem procurado evitar pagar preços altos pelos jogadores, tentando alterar a percepção de que gasta muito.

Embora fizesse sentido do ponto de vista financeiro ignorar o caro defensor inglês, a decisão os deixou sem tempo para assinar uma alternativa e eles pagaram o preço em campo.

John Stones e Nicolas Otamendi lutaram para manter a consistência, o então meia veterano Fernandinho foi chamado para dar cobertura de emergência na defesa, enquanto o jogador da Eric Garcia se tornou titular regular na equipe principal.

O resultado líquido foi que o City perdeu a solidez. Erros defensivos tornaram-se comuns e custaram tanto que Guardiola teve de conceder o título de 2019-20 ao antes da virada do ano.

Um zagueiro central poderia ter sido contratado em janeiro, é claro, mas dada a usual falta de valor durante a janela de inverno, o City decidiu não fazer qualquer movimento no mercado.

No entanto, não há desculpa para o fato de que a cidade ainda não conseguiu uma de suas opções preferidas, pois o período de transferência de verão se aproxima.

Duas semanas após o início da temporada 2020-21, um novo zagueiro ainda não entrou no Estádio Etihad.

Por ser o último ano de contrato, Guardiola não quer perder muito tempo cuidando e melhorando o jogo de alguém. Ele quer um jogador por enquanto; não o futuro.

O zagueiro do , Kalidou Koulibably, era a prioridade, mas o acordo para ter o francês foi complicado devido ao relacionamento amargo do clube com os italianos, após a não vinda de Jorginho para os Citizens, e sim para o .

O City acredita que o jogador foi pressionado a seguir Maurizio Sarri até Stamford Bridge pelo presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, que eles consideram ter demonstrado uma "falta de profissionalismo sem precedentes".

Consequentemente, as negociações do City com o Napoli sobre um possível acordo para Koulibaly estão sendo feitas por meio de consultores. Dado que De Laurentiis questionou publicamente no início deste mês se conversas "sérias" poderiam realmente ser feitas em "tais condições", não é de surpreender que um impasse se tenha seguido.

O City estava disposto a quebrar seus parâmetros normais de idade e potencial para uma nova contratação, pagando uma grande taxa por um jogador de 29 anos, porque Guardiola queria alguém capaz de ir direto para o time titular.

Mas esse desespero percebido, juntamente com o desejo de De Laurentiis de fazer o máximo possível com seu ativo mais valioso, viu o clube da Série A adaptar-se a uma posição de barganha agressiva e as esperanças de um avanço agora parecem mortas.

Como resultado, o City está agora procurando em outro lugar, com Jose Gimenez do , Jules Kounde do e Ruben Dias do todos em sua lista.

Gimenez, de 25 anos, é o mais experiente, mas também o mais caro. O presidente do Atlético, Enrique Cerezo, afirmou que o clube espanhol rejeitou uma oferta de £ 78 milhões (US $ 99 milhões) do City, mas fontes do clube insistem que não têm intenção de gastar esse dinheiro.

Mais artigos abaixo

O diretor esportivo do Sevilla, Monchi, disse que recusou uma oferta por Kounde, com fontes dizendo à Goal que a cláusula de liberação do defensor francês de 21 anos vale entre € 80 milhões e € 90 milhões (£ 82 milhões / $ 105 milhões).

Na sexta-feira, o City abriu negociações com o Benfica sobre a contratação do internacional português Dias, num acordo que pode levar Otamendi a caminhar na direção oposta.

As águias precisam vender depois de não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões, enquanto Otamendi é visto como excedente para as exigências da Etihad e seria, portanto, um peso ideal.