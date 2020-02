Manchester City também pode perder pontos na Premier League: entenda

O clube inglês foi punido pela UEFA por irregularidades no Fair Play Financeiro e foi banido por duas temporadas da Champions League

A punição recebida pelo , que por causa de irregularidades no Fair Play Financeiro foi banido das próximas duas temporadas da Champions League pela UEFA, pode se revelar ainda pior para os Citizens – que irão recorrer da decisão.

Isso porque, segundo noticiado pelo The Independent, o clube treinado por Pep Guardiola ainda poderá perder pontos em sua campanha na Premier League, o Campeonato Inglês.

Um comitê da Premier League inclusive já havia discutido a possibilidade antes mesmo do julgamento na instância europeia. Isso porque cada clube participante do Campeonato Inglês precisa entregar à organização informações confiáveis, as mesmas que são entregues à UEFA, para conseguir a licença dentro da competição.

Mas como o clube inglês ainda promete recorrer da decisão, esta é uma novela que deve ter muitos capítulos. Hoje o Manchester City ocupa a vice-liderança do certame nacional, com 51 pontos, 22 a menos em relação ao – que lidera de forma isolada o certame.