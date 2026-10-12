"Manchester City sabe que é culpado e tentou fechar um acordo às escondidas para encerrar o caso"

O Manchester City sabia que seria considerado culpado pela Premier League por violar as regras financeiras. Por isso, o clube tentou fechar um acordo pouco antes da decisão, segundo a publicação americana Bloomberg.
O Manchester City tentou chegar a um acordo extrajudicial com a Premier League. O clube propôs pagar uma multa altíssima pela violação das regras e encerrar o caso dessa forma.
A Premier League rejeitou a proposta de acordo porque sabia que ela enfrentaria forte resistência de Liverpool, Arsenal e Manchester United, clubes enormemente prejudicados pelas irregularidades do Manchester City.
Os Citizens foram considerados culpados de violar as regras financeiras da Premier League 114 vezes. O caso está atualmente em fase de recurso.
Ainda não se sabe qual será a punição do Manchester City caso o clube seja de fato considerado culpado. A imprensa britânica especula sobre perda de pontos e rebaixamento.