Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester City recebeu uma atualização importante sobre o prazo de análise de seu recurso contra uma série de acusações de irregularidades financeiras na Premier League. Enquanto o clube se prepara para um confronto decisivo com o Arsenal, rival na disputa pelo título, a batalha judicial fora de campo se aproxima de um momento crucial que pode definir seu futuro.

Publicidade

Surgem datas para a audiência do recurso do City em dezembro

Após a decisão de outubro que considerou o Manchester City culpado de 114 infrações financeiras na Premier League , o clube enfrentará uma audiência decisiva antes do Natal. Uma comissão independente concluiu que o City usou contratos comerciais “de fachada” para disfarçar mais de 830 milhões de libras em recursos recebidos entre 2009 e 2018, além de fazer “esforços coordenados para impedir e dificultar” a investigação.

O City negou ter cometido irregularidades e recorreu imediatamente . Inicialmente, esperava-se uma decisão para o início de 2027. No entanto, Stefan Borson, ex-consultor financeiro do clube, acredita que haverá uma definição bem antes.

Borson prevê audiência antes do Natal

Em participação no Football Uncensored, com Piers Morgan e Simon Jordan, Borson detalhou o cronograma esperado para a audiência e o desejo da liga de chegar rapidamente a uma decisão:

“Disseram-nos que será em meados de dezembro”, afirmou Borson. “Pela disposição dos dias no calendário, provavelmente começará no dia 12. Ao que parece, deve durar entre cinco e dez dias e, portanto, terminar antes do Natal. Depois, aguardaremos uma decisão. Normalmente, essa decisão levaria bastante tempo.

Publicidade Publicidade

“Suspeito que a Premier League, certamente, queira acelerar o processo para obter uma decisão e, então, realizar a audiência para definir a punição e analisar o recurso contra ela, que é inevitável em qualquer cenário, antes do fim da temporada. Assim, poderá efetivamente aplicar uma punição ao City ainda nesta temporada.”

Tópicos relacionados

Por que a Premier League quer evitar novas contestações judiciais

Se o recurso não for bem-sucedido, o City poderá sofrer uma multa, perda de pontos ou expulsão da Premier League. Para evitar novas disputas sobre os procedimentos, Borson acredita que as duas partes provavelmente chegaram a um acordo sobre o cronograma, apesar das mudanças no regulamento introduzidas no início da temporada.

“No regulamento publicado no início da temporada, as regras mudaram e passou a haver um cronograma acelerado”, explicou. “De todo modo, um caso como o do City e um recurso como o do City jamais se enquadrariam no cronograma padronizado. Acho mais provável que as partes tenham chegado a um acordo sobre algum tipo de cronograma, o que elimina qualquer argumento futuro do City a respeito do processo.

Publicidade

“A última coisa que a Premier League quer é dar ao City mais um motivo para entrar com uma ação judicial com base na Regra X ou em outra disposição e alegar que, na verdade, todo o processo de recurso foi problemático: além de o procedimento anterior ter falhas, o clube nem sequer teve um recurso justo. Porque, se isso acontecer, voltaremos à estaca zero.”

Pressão na disputa pelo título cresce antes do confronto com o Arsenal

Em campo, as chances de título do City sofreram um duro golpe. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições e perdeu três das últimas quatro partidas na Premier League.

Publicidade

O confronto de domingo com o Arsenal ganha, assim, enorme importância. Erling Haaland já classificou a partida como a “mais difícil da temporada” para o time , enquanto o City tenta interromper sua queda antes da audiência de dezembro.