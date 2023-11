Manchester City x RB Leipzig: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), no Etihad Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester City e RB Leipzig se enfrentam na tarde desta terça-feira (28), no Etihad Stadium, em Manchester, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Já classificado para as oitavas de final, o Manchester City pode confirmar o primeiro lugar do Grupo G em caso de vitória ou empate nesta terça. No momento, ocupa a liderança do grupo, com 12 pontos e aproveitamento de 100%.

Do outro lado, o RB Leipzig, na vice-liderança, com nove pontos, também já está confirmado no mata-mata da Champions League. Em quatro jogos disputados, foram três vitórias e uma derrota. Na segunda rodadas, a equipe foi derrotada pelos ingleses por 3 a 1.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké e Akanji; Rodri, Bernardo Silva e Ávarez; Doku, Foden e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba e Raum; Haidara, Schlager, Forsberg e Xavi Simons; Sesko e Openda. Técnico: Marco Rose.

Desfalques

Manchester City

Kevin De Bruyne segue lesionado.

RB Leipzig

Timo Werner, Dani Olmo, Willi Orban e El Chadaille Bitshiabu estão no departamento médico.

Quando é?