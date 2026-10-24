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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
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Manchester City pronto para retomar investida por Malo Gusto em janeiro após Chelsea reduzir pedida de 70 milhões de libras, valor recorde mundial

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O Manchester City se prepara para retomar a tentativa de contratar o lateral-direito Malo Gusto, do Chelsea, na próxima janela de transferências de janeiro, depois que o clube londrino reduziu a alta pedida feita no verão. O clube do Etihad Stadium havia desistido das negociações quando o Chelsea exigiu um valor que teria pulverizado o recorde mundial de transferência de um lateral.

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Redução do valor pedido atrai dirigentes do Etihad

Segundo o TEAMtalk, o Manchester City continua interessado em levar o defensor de 23 anos para o noroeste da Inglaterra neste inverno, caso os dirigentes de Stamford Bridge reduzam ainda mais suas exigências financeiras. O Chelsea havia inviabilizado uma transferência para seus rivais nacionais no verão ao exigir £ 70 milhões, valor superior aos £ 57 milhões que o Paris Saint-Germain pagou por Achraf Hakimi, recorde mundial para um lateral-direito. No entanto, a pedida caiu recentemente, antes da abertura da janela de meio de temporada.

Processo financeiro gera incerteza sobre contratações no inverno

Gusto assinou originalmente um contrato de sete anos com o clube do oeste de Londres em janeiro de 2023, quando se transferiu do Olympique Lyon por € 30 milhões (£ 26 milhões). Ele permaneceu na França por empréstimo antes de se juntar aos novos companheiros naquele verão. Com contrato até junho de 2030, o francês disputou cinco partidas na Premier League e duas na Copa da Liga Inglesa na temporada 2026/27.

A reportagem aponta que o City vê o versátil lateral como uma contratação ideal para o longo prazo, com amplo potencial de desenvolvimento, e está disposto a voltar à mesa de negociações se as condições financeiras se tornarem mais favoráveis.

No entanto, qualquer investida em janeiro depende do desfecho do processo em andamento por violação de regras financeiras envolvendo o clube. Possíveis sanções esportivas decorrentes desse processo podem restringir sua capacidade de inscrever novos jogadores e geram incerteza sobre seus planos para a janela de inverno.

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Opções no elenco tornam Chelsea mais aberto a negociar

Em Stamford Bridge, a forte concorrência por vagas sob o comando do técnico Xabi Alonso pode convencer a diretoria a negociar o jogador caso receba uma proposta aceitável.

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O capitão do clube, Reece James, segue como primeira opção quando está em condições de jogar, enquanto o recém-contratado italiano Marco Palestra, Josh Acheampong, revelado nas categorias de base, e o ponta Pedro Neto, que atuou frequentemente como ala direito nesta temporada, também são alternativas.

Embora James esteja atualmente afastado por lesão, o Chelsea espera que seu capitão volte no fim de janeiro ou no início de fevereiro. Assim, sua ausência temporária dificilmente impedirá a saída de Gusto ou fará o City desistir de sondar a possibilidade de contratá-lo.

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Negociações em janeiro dependem do preço

A concretização de uma transferência no inverno dependerá, em última análise, de o City evitar uma proibição de contratar jogadores e de o Chelsea aceitar um valor de compromisso realista. Depois de já reduzir a avaliação inicial de £ 70 milhões, o Chelsea precisa decidir quanto seria suficiente para autorizar a saída de um jogador confiável na Premier League para um rival direto. Enquanto isso, Gusto continuará disputando minutos sob o comando de Alonso antes da abertura da janela no início do novo ano.