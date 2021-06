Manchester City prepara oferta por Jack Grealish: veja detalhes exclusivos da oferta

Pep Guardiola é um grande admirador do meia inglês e os campeões da Premier League devem, em breve, oficializar a proposta

O Manchester City se prepara para fazer uma oferta recorde por Jack Grealish, do Aston Villa - que está desesperado para manter seu melhor jogador, como fontes revelaram à Goal. Embora os clubes ainda não tenham conversado, os Citizens esperam completar a transferência após a Euro 2020.

Pep Guardiola é um grande admirador do meia, que está com a seleção inglesa e, inclusive, foi titular no jogo contra a República Tcheca, dando uma bela assistência para Raheem Sterling, jogador do City, fazer o gol da vitória no Wembley. A fase do selecionado inglês é tão boa que a equipe ganhou um show particular de Ed Sheeran após a classificação para as oitavas de final da Eurocopa.

Quanto Grealish irá custar ao Manchester City?

Um dos talentos mais empolgantes da Premier League deve ser envolvido em uma negociação de números recordes. Espera-se que Grealish quebre todos os recordes ingleses de transferências, custando em torno de 116 milhões de euros (R$ 682 milhões na cotação atual).

Caso se confirme este valor, Grealish custaria mais do que os 105 milhões de euros pagos pelo Manchester United à Juventus em 2016 por Paul Pogba. Grealish seria muito mais caro que a maior contratação da história do City até esta data. Rúben Dias, melhor jogador da última Premier League, custou 68 milhões de euros aos cofres do clube azul, pagos ao Benfica em setembro de 2020.

O Aston Villa venderá Jack Grealish?

A equipe de Birmingham tem ambiciosos planos para não vender um de seus principais jogadores. Os bilionários que controlam o clube, Nassef Sawiris e Wes Edens, pretendem oferecer um aumento para Grealish permanecer no clube. Em setembro do ano passado, o meia já assinou um novo contrato com o Aston Villa.