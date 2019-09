Manchester City prepara ex-Barcelona como um dos possíveis substitutos de Guardiola

Segundo jornal, Giovanni Van Bronckhorst teria acertado com o clube e assumirá funções dentro da equipe, até que o atual comandante saia oficialmente

O se prepara para o fim da "era Pep Guardiola" e já tem um substituto para o espanhol: Giovanni Van Bronckhorst. De acordo com o diário Mirror, o holandês já acertou com o clube Citizen e passará a assumir algumas funções dentro da equipe até a saída oficial do atual treinador, que tem contrato até junho de 2021.

Ainda segundo a publicação, Van Bronckhorst tem boa relação com Ferran Soriano, presidente do Manchester City, e Txik Begiristain, dirigente do clube, pois atuaram juntos no .

Van Bronckhorst conquistou o e duas Copas da quando treinou o Feynoord.