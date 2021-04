Manchester City pode gastar 100 milhões de libras em reforço para Guardiola?

O treinador admitiu a possibilidade de o time fazer um investimento grande

Enquanto o Manchester City é ligado à contratação de alguns grandes nomes do futebol mundial, Pep Guardiola não descartou a possibilidade de que o time, no futuro, gaste um alto valor, que pode chegar a £ 100 milhões, por um reforço.

Desde o anúncio da saída de Sergio Aguero do City ao final da temporada , as especulações sobre a contratação de um novo atacante de referência para o time inglês cresceram. Nomes como Erling Haaland - que vai enfrentar o City nas quartas de final da Liga dos Campeões , defendendo o Borussia Dortmund - e Romelu Lukaku, da Inter de Milão, são dois dos nomes ligados ao clube.

Apesar de ter grandes contratações em seus livros, o City nunca bateu um recorde de transferência mais cara, mas pode fazê-lo em breve. Nomes fortes no mercado, Haaland e Lukaku podem fazer com que os ingleses tenham que desembolsar um valor grande se quiserem contar com ao menos um dos dois.

Por enquanto, nada é certo, mas Guardiola não descartou que, em algum momento, o clube possa chegar a gastar uma valor na casa das £ 100 milhões (o equivalente a cerca de R$ 771,4 milhões) para lhe oferecer um reforço.

"Até agora, o Man City decidiu não gastar perto de £ 100 milhões por um jogador. Talvez no futuro isso aconteça quando o clube decidir que é necessário melhorar o time pelos próximos cinco a 10 anos, mas até agora o clube decide não fazer isso, mas, talvez no futuro", disse o treinador em entrevista antes das quartas de final da Champions League.

Guardiola, porém, parece não fazer questão de uma contratação de peso, mas sim de um bom time. "Gastar muito dinheiro com um jogador não lhe dá uma vantagem para ganhar. O futebol é um jogo de equipe, todos fazem uma contribuição. As competições não são vencidas por um jogador, são todos os jogadores".

Além do ataque - que é uma prioridade -, o City pensa em reforços para diversos outros setores do campo, desde laterais, até posições mais ofensivas. No entanto, nenhuma movimentação oficial foi feita ainda.