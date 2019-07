Manchester City para 2019/2020: reforços, saídas e elenco completo

Goal faz um raio-X do time inglês para a próxima temporada sob o comando de Pep Guardiola

Atual campeão da Premier League, o vem se preparando forte para defender o título do campeonato inglês pelo terceiro ano consecutivo.

Mantendo grande parte da base da última temporada, o técnico Pep Guardiola busca finalmente conquistar a , com os brasileiros Gabriel Jesus, Ederson e Fernandinho no elenco.

Desta forma, a Goal preparou um resumo com tudo o que vem acontecendo nos citizens. Confira!

QUEM CHEGOU?



Foto: Getty Images

O goleiro Zack Steffen deixou o , para reforçar os ingleses. Sem revelar os valores envolvidos na operação concluída ainda em 2018, o emblema de Ohio revelou tratar-se da "maior transferência de sempre do clube e a mais cara de um goleiro da [Liga norte-americana]".



Foto: Getty Images

Angeliño também foi confirmado como reforço do Manchester City. A equipe de Pep Guardiola assegurou a assinatura do jovem defensor que regressa ao clube inglês depois de ter defendido o Eindhoven. Angeliño assinou até 2023 pelos Citizens.



Foto: Getty Images

O anunciou que o Manchester City pagou a cláusula de rescisão de Rodri. Os Citizens pagaram os 70 milhões de euros e garantiram o meia.

Formado no clube espanhol, o jogador de 23 anos passou ainda pelo . Na última temporada fez 47 jogos e marcou três gols pelos rojiblancos.

Manchester City pays Rodrigo's buyout clause at LaLiga headquarters. The player has unilaterally terminated his contract with our club.

👉 https://t.co/MV0RpPtQ9u — Atlético de Madrid (@atletienglish) 3 de julho de 2019

QUEM SAIU?



Foto: Getty Images

Vincent Kompany, símbolo do Manchester City, despediu-se do clube onde jogou durante 11 anos.

"Chegou o momento de ir. Não sinto nada mais do que agradecimento, a todos os que me apoiaram numa viagem especial e num clube muito especial. Recordo o primeiro dia, tão claro como vejo o último. Lembro-me da amabilidade infinita que recebi das pessoas do Manchester. Nunca vou esquecer como todos os adeptos foram leais a mim nos tempos bons e, especialmente, nos tempos maus. Inspiraram-me a não me render muito", admitiu o jogador.

ELENCO

Goleiros

31 - Ederson

- Zack Steffen

1 - Claudio Bravo

49 - Arijanet Muric

Defensores

14 - Laporte

5 - John Stones

30 - Otamendi

15 - Mangala

34 - Sandler

- Pablo Marí

- Erik Palmer-Brown

Laterais

22 - Benjamin Mendy

11 - Zinchenko

6 - Angelino

2 - Walker

3 - Danilo

Meio-campistas

16 - Rodri

25 - Fernandinho

75 - García

8 - Gundogan

47 - Phil Foden

18 - Fabian Delph

- Douglas Luiz

Atacantes

17 - Kevin de Bruyne

21 - David Silva

19 - Leroy Sané

- Moreno

7 - Sterling

20 - Bernardo Silva

26 - Mahrez

9 - Gabriel Jesus

10 - Sergio Aguero

UNIFORME DA TEMPORADA



Foto: Divulgação Man. City

A camisa titular do Manchester City para a temporada 2019-20 é predominantemente azul celeste com gola V e detalhes roxos nas mangas.

Calção e meiões brancos também possuem detalhes em azul escuro, completando o uniforme para jogos como mandante dos Citizens.