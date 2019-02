Manchester City: “Não queria que Caballero entrasse” – Kompany ‘agradece’ Kepa

Ídolo do Manchester City, Vincent Kompany saiu do banco de reservas para assumir a faixa de capitão e ajudar a sua equipe a conquistar, pela sexta vez em sua história, a Copa da Liga Inglesa. Após o triunfo nos pênaltis sobre o Chelsea, neste domingo (24), o belga dedicou a conquista a todos que contribuíram no caminho.

“É um título difícil de conquistar, todos estão envolvidos, desde os rapazes mais jovens lá do início até agora. Todo mundo está envolvido”, afirmou o defensor de 32 anos. “Eu estou sempre pronto para jogar. Eu não treinei muito, mas estou muito feliz por ter atingido essas coisas neste clube maravilhoso”.

Kompany também comentou sobre o lance mais bizarro da partida, quando o goleiro do Chelsea, Kepa Arrizabalaga, negou-se a ser substituído nos minutos finais. Em meio à estranheza, o zagueiro comemorou a atitude rebelde do arqueiro – descrita como “mal-entendido” pelo técnico Maurizio Sarri.

