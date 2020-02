Manchester City na Champions League: pressão de título é maior que nunca, diz Fernandinho

Brasileiro revela pressão antes de encarar o Real Madrid nas oitavas de final da UCL

Já praticamente sem chances de conquistar a Premier League na temporada 2019/20, o volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (25), o time inglês visita o no jogo de ida das oitavas de final da UCL, muito pressionado em busca pelo título, de acordo com Fernandinho.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

"A cobrança entre jogadores em relação à tem sido muito grande. Acho que nunca teve uma cobrança tão grande como está sendo agora", revelou em entrevista ao Esporte Interativo.

Mais times

Ainda sem conquistar o troféu da Champions League, os Citizens e estão excluídos pela Uefa de todas as competições europeias pelas próximas duas temporadas (2020/21 e 2021/22) e multado em 30 milhões de euros (R$ 140 milhões). O clube foi acusado pela entidade de violar regras do Fair Play Financeiro ao inflacionar de forma falsa os valores de seus patrocínios no período entre 2012 e 2016.