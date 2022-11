Manchester City x Fulham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Citizens buscam mais uma vitória no Campeonato Inglês neste sábado (5); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo continuar na cola do líder, o Manchester City recebe o Fulham na tarde deste sábado (5), no Etihad Stadium, às 12h (de Brasília), pela 15ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Vice-líder com 29 pontos, o Manchester City busca um novo triunfo para continuar próximo ao primeiro colocado (Arsenal). Para este sábado, o técnico Pep Guardiola tem dúvida quanto à condição física de Haaland, que se recupera de uma lesão no tornozelo. Além disso, Phillips e Walker seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Fulham vem de uma sequência de quatro partidas sem perder, e acabou subindo para o sétimo lugar, com 19 pontos. O time visitante não poderá contar com Reid, suspenso, enquanto Kebano levará meses no departamento médico para se recuperar de um rompimento no tendão de Aquiles.

Escalações:

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Foden, Haaland, Grealish.

Escalação do provável Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; James, Pereira, Willian; Mitrovic.

Desfalques

Manchester City

Kyle Walker e Kalvin Phillips estão no departamento médico.

Fulham

Bobby Decordova-Reid, suspenso, e Neeskens Kebano está lesionado.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium, Manchester - ING