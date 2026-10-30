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O Manchester City ainda busca sua primeira vitória nesta edição da Champions League Feminina após sofrer o gol de empate aos 88 minutos contra o Paris Saint-Germain, na noite de quinta-feira, no Joie Stadium. Embora a equipe de Andree Jeglertz siga invicta em todas as competições nesta temporada, empatou seus três primeiros jogos na competição europeia.

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Gol no fim tira vitória das anfitriãs

A atacante jamaicana Shaw parecia ter garantido os três pontos para as anfitriãs inglesas nos minutos finais, ao converter uma cobrança de cerca de 11 metros após falta de Griedge Mbock Bathy dentro da área. No entanto, as visitantes francesas responderam imediatamente em um contra-ataque que abriu a defesa da equipe da casa. Gilbert finalizou com tranquilidade na saída da goleira Ayaka Yamashita, a dois minutos do fim, para garantir o empate.

Visitantes resistentes frustram anfitriãs pouco eficientes

Antes dos gols nos minutos finais, a noite fria em Manchester foi palco de uma partida em grande parte sem acontecimentos marcantes. O PSG frustrou as anfitriãs por longos períodos, embora também tenha oferecido pouca ameaça no ataque.

O City criou as chances mais claras em um primeiro tempo pouco movimentado. Shaw chutou para fora da entrada da área, e várias cabeçadas após bolas paradas também não acertaram o alvo.

Depois do intervalo, a capitã das visitantes, Sakina Karchaoui, cobrou uma falta com efeito que passou pouco acima do travessão. Em seguida, a goleira Oliwia Peda espalmou um chute forte de Shaw para escanteio, e a atacante cabeceou outro cruzamento para fora.

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Técnico vê motivos para se orgulhar apesar do gol de empate

Embora o gol sofrido no fim tenha frustrado a equipe da casa, o City passou pelos testes mais difíceis de sua campanha na fase de liga sem perder. A equipe havia chegado ao confronto de quinta-feira com dois pontos somados nas duas primeiras partidas.

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Ao avaliar a atuação de sua equipe após o jogo, o técnico do City, Jeglertz, disse à BBC Two: "Tenho sentimentos mistos. Acho que a atuação foi muito boa, fizemos uma grande partida, criamos chances de gol e, de modo geral, controlamos o jogo o tempo todo. Acho que houve alguns momentos no primeiro tempo em que elas foram um pouco melhores do que nós.

"Mas, claro, acabamos sofrendo um gol no fim da partida, e é claro que isso fica um pouco na cabeça. É decepcionante, mas, no geral, a atuação de hoje mostra o nível que temos."

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Jogos favoráveis aumentam as chances de classificação

Com três pontos na metade da fase de liga, a equipe de Jeglertz ainda tem trabalho pela frente para garantir sua classificação às fases eliminatórias. No entanto, o City será amplamente favorito nos três jogos europeus restantes, contra Inter Milan, BK Hacken e Austria Wien. Transformar o bom futebol apresentado em vitórias convincentes nessas partidas deve garantir com tranquilidade sua vaga na próxima fase.