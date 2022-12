Manchester City x Everton ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Duelo será neste sábado (31), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Manchester City e Everton se enfrentam na tarde deste sábado (31), às 12h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Manchester City, segundo colocado com 35 pontos, vai a campo buscando mais uma vitória para seguir firme em sua caça ao líder, Arsenal. Os Citizens devem ter o retorno de Julian Alvarez, enquanto Ruben Dias é ausência devido a uma lesão na coxa.

Já o Everton está na 17ª posição com 14 pontos e sabe que precisa somar pontos diante do poderoso rival para permanecer fora da zona de rebaixamento. Mina, Townsend e Garner estão todos no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland, Foden.

Escalação do provável Everton: Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Onana, Gueye, Iwobi; Gordon, Maupay, Gray.

Desfalques

Manchester City

Ruben Dias está lesionado.

Everton

Yerry Mina, Andros Townsend e James Garner estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: sábado, 31 de dezembro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium, Manchester - ING