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A disputa judicial entre Manchester City e Premier League deve se prolongar por muito tempo, deixando em aberto a situação do clube a longo prazo. Embora tenha sido emitido um veredicto de culpa no início deste ano, o prazo para uma eventual punição continua incerto devido a um complexo processo de recursos.

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Revelado o cronograma das possíveis punições

É improvável que o Manchester City sofra qualquer sanção formal por suas violações das regras da Premier League antes da conclusão de todo o processo de recurso. O clube se prepara para recorrer de uma decisão decisiva de uma comissão independente, em uma audiência marcada para dezembro.

A audiência ocorre após a decisão de grande repercussão anunciada em setembro, quando o clube foi considerado culpado de todas as acusações relativas a suas atividades financeiras entre 2009 e 2018. A investigação original, divulgada pela primeira vez no início de 2023, concluiu que o clube apresentou sua situação financeira de forma incorreta em mais de 900 milhões de libras durante esse período de nove anos.

Enquanto o mundo do futebol aguarda esclarecimentos sobre quais poderão ser as punições finais, os acontecimentos mais recentes indicam um atraso significativo. Se o recurso do clube não for bem-sucedido, a expectativa agora é que eventuais sanções sejam impostas em 2027. Esse prazo se deve ao fato de que a comissão independente provavelmente anunciará sua decisão no início do próximo ano, mas as punições específicas só seriam definidas e aplicadas depois que essa decisão fosse mantida.

Possíveis sanções e obstáculos jurídicos

Getty Images

As possíveis punições previstas pela Premier League variam amplamente, de sanções financeiras à medida esportiva mais severa. De acordo com o regulamento da Premier League, uma comissão independente tem autoridade para aplicar multas pesadas, grandes deduções de pontos ou até expulsar o clube da primeira divisão do futebol inglês.

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No entanto, mesmo que uma punição seja definida, ainda não está claro exatamente quando essas medidas passariam a valer em campo. A complexidade do caso significa que qualquer penalidade decidida provavelmente provocaria uma nova rodada de contestações judiciais por parte da direção do Manchester City.

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Como o clube mantém o direito de recorrer de qualquer punição específica que lhe seja imposta, todo o caso pode facilmente se estender para além do fim da temporada 2026-27. A atual edição da Premier League está prevista para terminar em 30 de maio de 2027, mas o processo judicial ainda poderá estar em andamento nessa data.

A audiência do recurso no próximo mês ocorrerá aproximadamente três meses após o anúncio da decisão inicial que considerou o clube culpado. Diante desse ritmo, muitos analistas jurídicos, conforme observa o talkSPORT, sugerem que um recurso contra as próprias sanções talvez só chegue aos tribunais em abril de 2027, na melhor das hipóteses.

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Equipe de Maresca enfrenta futuro incerto

O período atualmente sob investigação foi uma era de ouro para o clube, na qual conquistou três títulos da Premier League. Desde que voltou à primeira divisão em 2002, o Manchester City tem sido presença constante no campeonato, mas a ameaça de expulsão lança uma sombra sobre seus sucessos recentes. Em campo, a equipe comandada por Enzo Maresca atravessa uma fase difícil enquanto tenta acompanhar os primeiros colocados.

Os resultados recentes não favoreceram o City, que sofreu derrotas consecutivas para Brighton e Nottingham Forest pouco antes da última pausa para jogos de seleções. Essas dificuldades no campeonato ocorrem em um momento em que o planejamento de longo prazo do clube é naturalmente afetado pela disputa judicial em andamento com a liga. Enquanto jogadores e comissão técnica seguem concentrados na tarefa imediata de reduzir a distância para o topo da tabela, a perspectiva de uma resolução em 2027 significa que a situação do clube continuará sendo tema de intenso debate por pelo menos mais um ano.