Manchester City é acusado de simular cargo para pai de promessa brasileira

O clube inglês nega qualquer acusação de pagamentos feitos para um homem que afirma nunca ter trabalhado para o time

O foi acusado de criar um "cargo falso" no clube para o pai de Gabriel Almeida, ex-promessa brasileira com passagem pelo clube de 2011 a 2013, como um método de burlar as regras da Premier League e pagar diretamente milhares de libras para a família do jogador.

Tendo sido contratado pelo City com 14 anos em 2011, Almeida era muito jovem para receber um contrato profissional no clube e - sendo uma grande promessa na época - estaria livre para negociar com outras equipes antes de completar 16 anos.

As regras da Premier League para a temporada em questão afirmavam: "Nenhum clube pode induzir ou tentar induzir um jogador registrado como estudante pelo clube o oferecendo, ou oferecendo a qualquer pessoa conectado a ele, direta ou indiretamente, benefícios ou pagamentos, seja em dinheiro vivo ou não."

Banco de reservas do Manchester City em 2011 / Foto: Getty Images

Qualquer dinheiro pago à família de jogadores abaixo dos 18 anos para influenciar uma decisão em sua carreira infringe essa lei. Assim, clubes, no passado, já usaram a prática de contratar familiares de jovens promessas para burlar o livro da regras.

O caso de Almeida Sr. difere, já que o brasileiro afirma nunca ter trabalhado pelo clube mesmo tendo recebido pagamentos mensais de cerca de mil libras entre setembro de 2011 e junho de 2012. Ele admite ter observado duas sessões de treinos de olheiros no City, mas completa que ambas as sessões foram exclusivamente em inglês - uma língua ele não entende.

Em entrevista ao The , em português, Almeida contou: "A verdade é que eles me pagavam mas eu não trabalhava. Na verdade, me enganaram por que eu não falava inglês. Conseguiram arranjar para que eu fizesse um curso de olheiro. Fui para a sala de aula duas vezes, para aparecer no programa. Foi dentro do Manchester City."

O City nega as acusações. "Temos poucos registros devido a natureza do cargo e ao tempo significativo que já passou desde então. Isso sugere que o Sr. Almeida foi um olheiro casual durante o período de tempo em que Gabriel esteve no clube, pelo qual ele foi pago de acordo com seus serviços."

Almeida, porém, insiste que nunca trabalhou como olheiro pelo Manchester City. "Eu nunca fiz nada. Isso é mentira. Eu nunca fui lá e fiz alguma coisa," relembrou. "Eles sabem. Sabem de tudo. Me colocaram como um olheiro. Impossível que o clube não soubesse o que estava acontecendo."

A reportagem não esclarece se a Premier League vai investigar o caso ou qual seria a punição no caso do clube ser considerado culpado. No passado, casos similares acarretaram em multas e em equipes sendo proibidas de registrarem jogadores na Fifa.