"Estou nervoso, insultaram minha mãe": Gianluigi Donnarumma disse isso na zona mista após o empate por 2 a 2 do Manchester City em casa com o Napoli na quinta rodada da fase de liga da Champions League.
A declaração foi reproduzida pela La Gazzetta dello Sport, que descreveu o goleiro da seleção italiana como "furioso".
Durante o segundo tempo da partida, os torcedores visitantes no terceiro anel da South Stand do Etihad Stadium entoaram várias vezes um canto ofensivo: "Donnarumma, filho da p...".
O goleiro nascido em Castellammare di Stabia ergueu o braço esquerdo na primeira vez. Depois, em tom de desafio, fez gestos com as mãos para que os torcedores do Napoli continuassem.
Após o gol de Cherki que deixou o placar em 2 a 2, Donnarumma teve uma pequena revanche ao comemorar na direção do setor visitante.
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O técnico do Manchester City, Enzo Maresca (também de origem da Campânia), declarou: "Os cantos contra Gigio? Sinceramente, não ouvi, estava concentrado demais no jogo".
Os torcedores do Napoli já haviam provocado Donnarumma no confronto do ano passado, também pela Champions League em Manchester.
O motivo da discórdia remontaria a 8 anos atrás, em 2018, quando o então goleiro do Milan publicou nas redes sociais um vídeo em que zombava de seu tio, torcedor do Napoli.
O meia-atacante francês do Manchester City, Rayan Cherki declarou: "O prêmio de melhor jogador da partida? Não me importo nem um pouco, só quero vencer. Jogamos bem, mas acho que não colocamos muita energia em campo e precisamos fazer mais".
O centroavante dinamarquês do Napoli, Rasmus Hojlund declarou: "Depois do meu gol, eu disse que só existe um Manchester? Foi uma brincadeira, há uma grande rivalidade na cidade entre United e City. Tenho uma passagem pelo Manchester United, que, portanto, é o meu clube, mas não tenho nada contra o City".