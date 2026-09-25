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Bart DHanis
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Manchester City considerado culpado por 114 infrações: títulos da Premier League podem ser retirados

Manchester City

O Manchester City está em sérios apuros. O clube foi considerado culpado na tarde de sexta-feira por 114 das 115 acusações feitas contra ele em relação à violação do regulamento financeiro da Premier League, segundo informa o The Athletic.

Há um ano e meio, a Premier League reuniu um pacote de 115 acusações contra o clube de Manchester. Os Citizens teriam violado massivamente as regras financeiras.

Dessas 115 acusações, por exemplo, 54 eram por não fornecer informações financeiras precisas entre as temporadas 2009/10 e 2017/18.

O presidente da Premier League, Richard Masters, já havia indicado anteriormente que a investigação sobre as infrações do Manchester City estava demorando mais do que se pensava inicialmente.

O Manchester City ainda vai recorrer da decisão de um comitê especialmente escolhido. Qual será a punição para o clube também ainda não é conhecido.

Segundo o The Athletic, as possíveis punições estão descritas na regra W.51 do manual da Premier League. As sanções variam de uma reprimenda e multas até perda de pontos e até mesmo exclusão da Premier League.

A perda de pontos pode ser aplicada tanto no momento da decisão quanto de forma retroativa, o que levanta a possibilidade de que o Manchester City possa até perder títulos.

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