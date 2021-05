Manchester City x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês decide o título da Champions League neste sábado (29); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico inglês na final da Champions League 2020/21. Manchester City e Chelsea se enfrentam neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, em busca do título da "Orelhuda". A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Chelsea DATA Sábado, 29 de maio de 2021 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP)

Quarto árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

Assistentes: Juan Martínez Munuera (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)

ONDE VAI PASSAR?



City busca o primeiro título da UCL / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, o Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir a final marcada para este sábado, às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão da Premier League e invicto na Champions League com 11 vitórias e um empate, o Manchester City chega embalado e em busca do primeiro título da UCL.

Para a decisão, o técnico Pep Guardiola, que possui dois títulos conquistados no torneio (2008/09 e 2010/11) quando comandava o Barcelona, deve ter Gundogan no meio-campo ao lado de Bernardo Silva, enquanto que a exibição exemplar de Fernandinho contra o PSG pode dar ao brasileiro a vaga de Rodri.

"Enquanto brasileiro, ter a oportunidade de ganhar este título é incrível, e seria enorme motivo e orgulho ser campeão europeu", disse Fernandinho à véspera do jogo.

"Nesta temporada, especialmente na fase a eliminar, mostramos do que somos capazes, mesmo em situações adversas, como quando ficamos em desvantagem frente a Dortmund e Paris. Não trememos, continuamos jogando da mesma forma e formos recompensados por isso. Penso que foi um dos aspectos essenciais até ao momento", completou.

Aguero, que deixará o clube após o encerramento da temporada, dará lugar a De Bruyne, que destacou a importância do título para ambas as equipes.

"Somos todos competidores e todos queremos ganhar. Os jogadores entendem a magnitude do jogo. Quando se ganha somos heróis, mas quando se perde é quase como se acabasse o Mundo. É incrível termos chegado até aqui, mas depois ninguém quer sair de um jogo como este sem o troféu", apontou.

Já o Chelsea tem algumas preocupações antes da bola rolar. Mendy teve que ser substituído na derrota para o Aston Villa, mas deve iniciar o confronto, assim como N'Golo Kante, que pode retornar após se recuperar de um problema na coxa.

"Tivemos seis jogos desde a minha chegada e eu beneficiei do bom trabalho desenvolvido pelo Frank [Lampard]. Estamos contentes por termos chegado até aqui, mas queremos sentir a alegria suprema de sermos campeões, pois trabalhamos imenso para isso. Mesmo não sendo favoritos acredito que podemos vencer", analisou Thomas Tuchel.

A final da Champions League 2020/21 entre os ingleses, será disputada no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação máxima e arbitragem do espanhol Mateu Lahoz.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Chilwell; Mount, Werner; Havertz.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO MANCHESTER CITY NA UCL

O Manchester City encerrou a primeira fase na liderança do grupo C, com 16 pontos. Ao todo, foram 11 vitórias e apenas um empate na Liga dos Campeões.

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 3 Manchester City - 27 de outubro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympiacos - 3 de novembro de 2020

Olympiacos 0 x 1 Manchester City - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympique de Marselha - 9 de dezembro de 2020

Monchengladbach 0 x 2 Manchester City - 24 de fevereiro de 2021

Manchester City 2 x 0 Monchengladbach - 16 de março de 2021

Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund - 6 de abril de 2021

Borussia Dortmund 1 x 2 Manchester City - 14 de abril de 2021

PSG 1 x 2 Manchester City - 28 de abril de 2021

Manchester City 2 x 0 PSG - 4 de maio de 2021

JOGOS DO CHELSEA NA UCL

O Chelsea encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo E, com 14 pontos, e eliminou o Atlético de Madrid nas oitavas de final. Em 12 jogos disputados, registra oito vitórias, três empates e uma derrota.

Chelsea 0 x 0 Sevilla - 20 de outubro de 2020

Krasnodar 0 x 4 Chelsea - 28 de outubro de 2020

Chelsea 3 x 0 Rennes - 4 de novembro de 2020

Rennes 1 x 2 Chelsea - 24 de novembro de 2020

Sevilla 0 x 4 Chelsea - 2 de dezembro de 2020

Chelsea 1 x 1 Krasnodar - 8 de dezembro de 2020

Atlético de Madrid 0 x 1 Chelsea - 23 de fevereiro de 2021

Chelsea 2 x 0 Atlético de Madrid - 9 de março de 2021

Porto 0 x 2 Chelsea - 7 de abril de 2021

Chelsea 0 x 1 Porto - 13 de abril de 2021

Real Madrid 1 x 1 Chelsea - 27 de abril de 2021

Chelsea 2 x 0 Real Madrid - 5 de maio de 2021

