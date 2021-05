Manchester City e Chelsea fazem “versão teste” da final da Champions neste sábado

Rivais jogam na Premier League naquele que pode ser o jogo do título do City

O Manchester City pode sagrar-se campeão em cima do Chelsea neste sábado (8). Mas calma: não estamos falando da final da Liga dos Campeões da Europa, que só acontece no dia 29 do mês. Os dois se enfrentam pela 35ª rodada da Premier League, em uma espécie de test drive para a decisão continental.

O duelo, aliás, pode enfim dar ao City o título do Campeonato Inglês desta temporada. Para isso, é preciso vencer os Blues, em Manchester, para não depender de nenhum outro resultado. É também um compromisso muito bom para que os dois sintam o clima da final do campeonato mais importante da temporada.

O Chelsea pode até atrasar a festa do Manchester City, mas não deve estragá-la a esta altura da disputa. A distância para o Manchester United, vice-líder, é grande e só um desastre acabaria com a campanha campeã dos Citizens. Mas não faz tanto tempo assim que os Blues acabaram com um dos objetivos do rival em 2020/21.

No meio de abril, o Chelsea derrotou o Manchester City por 1 a 0, se classificou para a final da Copa da Inglaterra e encerrou a possibilidade do time de Guardiola ganhar quatro taças na temporada. Apesar de ter poupado alguns titulares, os Citizens estavam com uma escalação bastante forte.

O test drive para a final da Champions League

Ainda faltam quase três semanas até a final da Liga dos Campeões, em Istambul, capital da Turquia, mas já existem muitas perguntas sobre vários pontos-chave da partida entre os gigantes ingleses.

Uma das maiores é sobre os desempenhos do avassalador ataque do Manchester City e da exemplar e sólida defesa do Chelsea quando estes se encontrarem no jogo do título europeu. É possível ter uma ideia do que vem pela frente na rodada deste fim de semana.

Vale dizer que dificilmente os dois pouparão titulares nesta rodada. O City quer resolver logo a Premier League para focar 100% na Champions e o Chelsea, 4º colocado, não pode vacilar já que corre risco de não se classificar para a competição na temporada seguinte.

Manchester City x Chelsea: quem é o favorito?

De acordo com os mercados de apostas do Betsul, o favorito a vencer o jogo deste final de semana é o Manchester City. O líder da Premier League teve um dia a mais para descansar para o clássico, joga em casa e vive um momento em que parece estar um pouco melhor do Chelsea.

Ainda assim, a diferença nas cotações é bastante alta. No momento, um trunfo do City está valendo 1.88, enquanto a dos Blues está em 4.19 (valor que normalmente é para times que são zebras óbvias num confronto).

Sobre o Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Mais artigos abaixo

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.

Fonte: Betsul