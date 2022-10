Manchester City x Brighton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Citizens buscam recuperação no Campeonato Inglês neste sábado (22); veja como acompanhar na TV e na internet

Em busca de recuperação no campeonato, o Manchester City recebe o Brighton na manhã deste sábado (22), no City Ground, às 11h (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Os Citizens chegam descansados para o duelo deste sábado, já que viram o clássico contra o Arsenal ser adiado. Desta forma, o City, vice-líder com 23 pontos, teve uma semana cheia de trabalho depois da derrota para o Liverpool, mas segue sem poder contar com Walker, Phillips e Stones. No ataque, o artilheiro Haaland está confirmado e terá a companhia de Foden.

Do outro lado, o Brighton despencou para a oitava posição, com 15 pontos, e não vence há quatro jogos. Mitoma e Moder seguem se recuperando de suas lesões, enquanto Levi Colwill tem dores musculares e será avaliado antes do duelo.

Escalações:

Escalação do provável Manchester City: Ederson, Cancelo, Akanji, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Foden, Haaland, Grealish.

Escalação do provável Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Caicedo, Mac Allister, Trossard; Lallana, Gross; Welbeck.

Desfalques

Manchester City

Kyle Walker, Kalvin Phillips e John Stones continuam no departamento médico.

Brighton

Kaoru Mitoma e Jakob Moder estão lesionados.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium, Manchester - ING