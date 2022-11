Manchester City x Brentford: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Citizens entram em campo neste sábado (12) de olho na liderança do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Tentando assumir a liderança, o Manchester City recebe o Brentford na manhã deste sábado (12), no Etihad Stadium, às 9h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Na segunda posição com 32 pontos, o Manchester City entra em campo buscando um triunfo para assumir provisoriamente a ponta da tabela. Os Citizens contam os retornos de Phillips e Haaland, recuperados de lesão, enquanto Cancelo também volta após cumprir suspensão.

Já o Brentford não vence há quatro partidas no campeonato e está em 11º lugar, com 16 pontos somados. O time visitante, no entanto, está com o departamento médico cheio.

Escalações:

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Haaland, Foden.

Escalação do provável Brentford: Raya; Jorgensen, Mee, Pinnock; Roerslev, Jensen, Norgaard, Dasilva, Henry; Mbeumo, Toney.

Desfalques

Manchester City

Kyle Walker segue no departamento médico.

Brentford

Pontus Jansson, Aaron Hickey, Thomas Strakosha, Kristoffer Ajer, Charlie Goode, Vitaly Janelt e Shandon Baptiste estão todos se recuperando de lesões.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 9h30 (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium, Manchester - ING