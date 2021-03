Manchester City x Borussia Mönchengladbach: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta terça (16), pelas oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Manchester City recebe o Borussia Mönchengladbach nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Borussia Mönchengladbach DATA Terça-feira, 16 de março de 2021 LOCAL Etihad Stadium - Londres, ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



City busca avançar às quartas da UCL / Foto: Getty Images

O Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça (16), às 17h (de Brasília). Na Goal, você terá o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo fora de casa por 2 a 0, o Manchester City volta a campo podendo perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Champions League.

Para o duelo, o técnico Pep Guardiola promoverá os retornos de Sterling, De Bruyne, Riyad Mahrez e Ilkay Gundogan, poupados na vitória sobre o Fulham.

Atualmente líder da Premier League, o City ainda atravessa um momento. Além da classificação encaminhada na UCL, vai disputar as quartas de final da Copa da Inglaterra no próximo fim de semana, contra o Everton, e já se encontra na final da Copa da Liga Inglesa, com o Tottenham. Mas o técnico prefere manter os pés no chão apesar da boa fase.

"Quatro títulos nunca aconteceu antes, e não acredito que vá acontecer nesta temporada, com essa situação (da pandemia). As únicas coisas que tenho em mente agora são esse jogo contra o Borussia Mönchengladbach e o próximo, contra o Everton", disse.

Já o Mönchengladbach chega pressionado, precisando vencer por dois gols de diferença a partir dos 3 a 1 (ou 2 a 0 seguido de prorrogação e pênaltis).

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Sterling.

Provável escalação do Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Zakaria; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

O Manchester City encerrou a primeira fase na liderança do grupo C, com 16 pontos. Até o momento, foram seis vitórias e um empate na Liga dos Campeões.

JOGOS DO MANCHESTER CITY NA UCL

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 3 Manchester City - 27 de outubro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympiacos - 3 de novembro de 2020

Olympiacos 0 x 1 Manchester City - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympique de Marselha - 9 de dezembro de 2020

Borussia Mönchengladbach 1 x 2 Manchester City - 24 de fevereiro de 2021

JOGOS DO MONCHENGLADBACH NA UCL

Já o Mönchengladbach encerrou a primeira fase da UCL na vice-liderança do grupo B, com oito pontos. Em sete jogos, registra duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Inter 2 x 2 Mönchengladbach - 21 de outubro de 2020

Mönchengladbach 2 x 2 Real Madrid - 27 de outubro de 2020

Shakhtar Donetsk 0 x 6 Mönchengladbach - 3 de novembro de 2020

Mönchengladbach 4 x 0 Shakhtar Donetsk - 25 de novembro de 2020

Mönchengladbach 2 x 3 Inter - 1 de dezembro de 2020

Real Madrid 2 x 0 Mönchengladbach - 9 de dezembro de 2020

Borussia Mönchengladbach 1 x 2 Manchester City - 24 de fevereiro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 5 x 2 Southampton Premier League 10 de março de 2021 Fulham 0 x 3 Manchester City Premier League 13 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Everton x Manchester City FA Cup 20 de março de 2021 14h30 (de Brasília) Leicester City x Manchester City Premier League 3 de abril de 2021 14h30 (de Brasília)

MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Mönchengladbach 0 x 1 Bayer Leverkusen Bundesliga 6 de março de 2021 Augsburg 3 x 1 Mönchengladbach Bundesliga 12 de março de 2021

Próximas partidas