Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta terça (6), pelas quartas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Manchester City recebe o Borussia Dortmund nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo na TNT Sports, na TV fechada, no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Borussia Dortmund DATA Terça-feira, 6 de abril de 2021 LOCAL Etihad Stadium - Londres, ING HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



City busca avançar às semi da UCL / Foto: Getty Images

A TNT Sports, na TV fechada, o Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça (6), às 16h (de Brasília). Na Goal, você terá o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem saber o que é perder na Champions League, o Manchester City volta a campo para enfrentar o Borussia Dortmund, contando com os retornos de Cancelo, Raheem Sterling, Phil Foden e Gundogan, enquanto Fernandinho é tratado como dúvida.

Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola recordou a eliminação para o Lyon (por 3 a 1) na mesma fase na temporada passada.

"Permaneceu na minha cabeça durante semanas (a eliminação). Foi doloroso. Era o último jogo da temporada e queríamos seguir em frente. Parabenizamos o Lyon, reconhecemos que não fizemos muito bem ou não merecíamos passar. Foi doloroso, mas no final o que poderíamos fazer? Após alguns dias, acordei novamente e nos preparamos para a temporada seguinte. Estamos aqui novamente para tentar mais uma vez", disse Guardiola.

Já o Borussia Dortmund, tem como principal arma o talento de Haaland, e a maior preocupação do rival.

Para o confronto, Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer e Sancho, estão fora.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Mendy; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Silva, Sterling, Foden.

Provável escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Dahoud; Hazard, Haaland, Reus.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO MANCHESTER CITY NA UCL

O Manchester City encerrou a primeira fase na liderança do grupo C, com 16 pontos. Até o momento, foram sete vitórias e um empate na Liga dos Campeões.

Manchester City 3 x 1 Porto - 21 de outubro de 2020

Olympique de Marselha 0 x 3 Manchester City - 27 de outubro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympiacos - 3 de novembro de 2020

Olympiacos 0 x 1 Manchester City - 25 de novembro de 2020

Porto 0 x 0 Manchester City - 1 de dezembro de 2020

Manchester City 3 x 0 Olympique de Marselha - 9 de dezembro de 2020

Borussia Mönchengladbach 1 x 2 Manchester City - 24 de fevereiro de 2021

Manchester City 2 x 0 Borussia Mönchengladbach - 16 de março de 2021

JOGOS DO BORUSSIA DORTMUND NA UCL

Já o Borussia Dortmund encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo F, com 13 pontos. Em oito jogos, registra cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Lazio 3 x 1 Borussia Dortmund - 20 de outubro de 2020

Borussia Dortmund 2 x 0 Zenit - 28 de outubro de 2020

Club Brugge 0 x 3 Borussia Dortmund - 4 de novembro de 2020

Borussia Dortmund 3 x 0 Club Brugge - 24 de novembro de 2020

Borussia Dortmund 1 x 1 Lazio - 2 de dezembro de 2020

Zenit 1 x 2 Borussia Dortmund - 8 de dezembro de 2020

Sevilla 2 x 3 Borussia Dortmund - 17 de fevereiro de 2021

Borussia Dortmund 2 x 2 Sevilla - 9 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 0 x 2 Manchester City Premier League 20 de março de 2021 Leicester City 0 x 2 Manchester City Premier League 3 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x Leeds Premier League 10 de abril de 2021 8h30 (de Brasília) Borussia Dortmund x Manchester City Champions League 14 de abril de 2021 16h (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 2 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 20 de março de 2021 Borussia Dortmund 1 x 2 Eintracht Bundesliga 3 de abril de 2021

Próximas partidas