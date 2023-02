Manchester City x Aston Villa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City recebe o Aston Villa na tarde deste domingo (22), em Londres, às 13h30 (de Brasília), pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Ainda sonhando com o título, o Manchester City sabe que não pode mais tropeças no campeonato para seguir na caça ao líder. Os Citizens, que estão em segundo lugar com 45 pontos, têm praticamente todo o elenco à disposição. John Stones é a única ausência.

Do outro lado, o Aston Villa vem de derrota na rodada passada e acabou estacionando em 11º lugar, com 28 pontos. O time visitante não tem problemas confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Laporte, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Escalação do provável Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Moreno; Kamara, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins, Bailey.

Desfalques

Manchester City

John Stones está lesionado.

Aston Villa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?