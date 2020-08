Manchester City apresenta camisas 2020/21 com homenagens à cidade

Confira todas as informações sobre as novas camisas do Manchester City para a próxima temporada

A temporada 2019/20 não foi das melhores para o City, que viu o Liverpool dominar a Premier League. É claro que tudo ainda pode mudar com o título da Champions League, que retorna no mês de agosto. Mas enquanto isso, o clube já olha para 2020/21 e, para começar com o pé direito, nada melhor do que novos uniformes.

Nesta segunda-feira (3), em conjunto com a Puma, fornecedora de material esportivo do clube, os Citizens apresentaram a nova camisa de visitante, homenageando a cidade de Manchester e sua história, o que também aconteceu no lançamento do primeiro uniforme.

Agora, o City se junta a Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que também já anunciaram novas camisas para a próxima temporada.

Confira todas as informações sobre os uniformes do para 2020/21.

Primeiro uniforme

Foto: Manchester City

Ainda no mês de julho, o City havia apresentado sua primeira camisa para a próxima temporada. No tradicional azul claro, o uniforme conta com detalhes em branco em um design inspirado na arte encontrada no bairro boêmio de Northern Quarter, região com uma arte de rua vibrante, muitos shows, lojas de discos e bares que agitam a noite local.

“Mergulhamos na história de Manchester e há tantas coisas que podemos retirar da cidade”, contou à Goal o designer sênior da Puma, Ulrich Planer. "Queremos dar aos fãs um design que apenas o Manchester City possa usar, e não qualquer outro time ao redor do mundo".

O City estreou a nova camisa na semifinal da , em derrota para o , que garantiu o título da FA Cup neste sábado, após bater o com show de Aubameyang.

Segundo uniforme

Foto: Puma

As homenagens à cidade de Manchester seguiram no lançamento do uniforme de visitante. Com um design inovador em preto e azul escuro, a nova camisa apresenta um padrão inspirado em Castlefield, local histórico da cidade que conserva as ruínas de um forte da era romana datado do ano 49 dc.

Além disso, o uniforme também homenageia o canal de Bridgewater, considerado o primeiro canal industrial do mundo, construído em 1761. Hoje, a região é uma das áreas mais vibrantes da cidade e abriga cena multicultural da juventude de Manchester.

"Simboliza o passado, o presente e o futuro de Manchester. Bridgewater foi o primeiro canal industrial do mundo. A área agora foi transformada em um dos centros de arte e música mais vibrantes da cidade, é uma região repleta de criatividade e colaboração", explicou Ulrich Planer.

Terceiro uniforme

👕| Manchester City 2020/21 kit range:



🔵 Home | ⚫️ Away | ⚪️ Third



What's your favourite? 🤔 pic.twitter.com/ROWVGU7lFL — City Chief (@City_Chief) August 3, 2020

A terceira camisa do Manchester City ainda não foi lançada oficialmente, mas imagens vazadas sugerem que o design também será inovador, mas com a cor branca predominante.

A data de lançamento ainda não foi divulgada.