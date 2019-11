Manchester City ainda pode ser banido da Liga dos Campeões

Em nota, o CAS argumentou que a apelação do clube inglês é “inadmissível”, mas tendência é de receber apenas multa

O ainda pode ser impedido de disputar as próximas edições da Liga dos Campeões. A apelação contra a investigação feita pela UEFA sobre irregularidades no clube inglês foi considerada “inadmissível” pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

O City fez a sua apelação em junho, depois que o Grupo de Controle das Finanças dos Clubes da UEFA (CFCB) abriu a investigação por conta de irregularidades expostas pelo Der Spigel, da , com informações obtidas pelo Football Leaks.

As irregularidades noticiadas foram: participação de terceiros como donos de direitos dos atletas e captação irregular de jogadores menores de idade.

O Manchester City nega veementemente as acusações, mas uma nota oficial emitida pelo CAS na última quinta-feira (14) considera inadmissível a apelação do clube inglês.

“O painel do CAS determina que a apelação do MCFC é inadmissível, considerando que ‘uma apelação contra a decisão de uma federação, associação ou entidade esportiva pode ser apresentado ao CAS... se o Recorrente esgotou os recursos legais disponíveis antes da apelação, em acordo com os estatutos ou regulamentações desta entidade”, diz parte da nota.

Agora o City espera a decisão da câmara adjudicatória, que pode até mesmo chegar a um banimento da UEFA . Entretanto, segundo noticiado pelo The , a entidade europeia deverá apenas impor uma multa sem tirar o City das competições.