Manaus x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Jogo acontece neste sábado (30), pela 17ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Manaus e Botafogo-PB entram em campo neste sábado (30), na Arena da Amazônia, a partir das 17h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do DAZN, no streaming, além do Tik Tok, na internet.

Sem vencer há três partidas, o Manaus conta com o apoio de sua torcida para voltar a pontuar na Série C. Em entrevista coletiva, o técnico Piza cobrou reação de seus jogadores.

"Tivemos uma conversa muito dura, séria, junto com a diretoria, e nós do comando. Que é uma resposta imediata. A classificação ela se vê mais distante, mas não impossível. Isso depende só da gente. 100% aí nesses três jogos. A gente não depende de ninguém. E que comece agora contra o Botafogo-PB. A gente reage e ao menos dar uma resposta de honrar a camisa, a diretoria, aos nossos torcedores e a nós mesmo como grupo. Porque não foi legal a maneira como foi o jogo lá contra o Atlético-CE", disse.

O Botafogo-PB, por outro lado, entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-8. O time está em quinto lugar, com 26 pontos somados. O Belo está na 13ª posição, com 21 pontos e segue sem contar com Pablo, Ratinho e Bruno Ré, enquanto o goleiro Luis Carlos deve voltar aos titulares.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manaus: Matheus Inácio; Paulo Sérgio, Rayne, Weriton, Rogério e Felipe Baiano; Gilson, Denoni e Renan Luis; Guilherme Pira e Renanzinho.

Possível escalação do Botafogo-PB: Luis Carlos; Elias, Camilo, PV e Salomão; PH, Tinga, Nádson e Esquerdinha; Marcelinho e Coutinho.

Desfalques da partida

Manaus:

Claudinho, Rogério e Clayton: saíram do clube.

Hélio Paraíba: departamento médico.

Felipe Baiano: suspenso.

Botafogo-PB:

Pablo, Ratinho e Bruno Ré: lesionados.

Quando é?

JOGO Manaus x Botafogo-PB DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Arena da Amazônia, Manaus - AM HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Atualizar (estado)

Assistentes: Atualizar (estado) e atualizar (estado)

Quarto árbitro: Atualizar (estado)

VAR: Atualizar (estado)

Últimos resultados e próximos jogos

Manaus

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-CE 3 x 1 Manaus Série C 23 de julho de 2022 Manaus 1 x 2 Volta Redonda Série C 18 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ypiranga-RS x Manaus Série C 6 de agosto de 2022 18h (de Brasília) Manaus x Mirassol Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Botafogo-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 0 x 0 Remo Série C 24 de julho de 2022 Ypiranga-RS 1 x 2 Botafogo-PB Série C 16 de julho de 2022

Próximas partidas