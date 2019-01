Man United: Mourinho pode ter ido embora, mas a ineficiência de Fred permanece

Meia brasileiro segue sem apresentar o seu melhor futebol na Inglaterra

Enquanto José Mourinho passou os seus últimos momentos no Manchester United sob muita pressão e questionamentos, os seus adversários se perguntavam por que ele havia pedido a compra de Fred por 52 milhões de libras.

Já demitido de Old Trafford em dezembro, o treinador português ainda vê o brasileiro buscando o seu espaço na equipe, mas sem muito sucesso. A vitória sobre o Reading por 2 a 0 no último sábado (5) pela FA Cup, foi a mais recente falha do jogador em campo, que foi expulso aos 20 minutos do segundo tempo.

Jogando à esquerda ao lado de Scott McTominay e Andreas Pereira, o brasileiro foi mais uma vez uma sombra. Com apenas 40% de posse de bola da equipe, a incapacidade de Fred em ajudar a controlar um meio-campo modesto do Reading era gritante.

Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw e Marcus Rashford, não apresentaram um bom futebol sob o comando de Mourinho, mas já começam a dar resultado desde que Solskjaer deu uma nova oportunidade. Enquanto isso, Fred continua aquém do esperado.



Foto: Getty Images

Fred não é o único jogador que vem sofrendo críticas. Assim como o brasileiro, Pereira ainda pode ser um meia com qualidade significativa após sua conversão em um papel mais ofensivo.

No entanto, os jogadores mais caros ficarão sob um holofote maior, e apesar de outro contratado do Mourinho, Victor Lindelof, ter se destacado até agora sob Solskjaer, os problemas de Fred continuarão sendo uma das maiores dores de cabeça do treinador.

O espectro de Mourinho permanece em alguns problemas. Porém, poucos são mais urgentes que a forma de Fred.