Man United: Mata diz que time quer "ainda mais" após vitórias em sequência

Os Red Devils garantiram a sétima vitória consecutiva sob o comando do treinador interino e a sequência anima Juan Mata

Juan Mata destacou que o Manchester United "quer mais" após ter conquistado a sétima vitória consecutiva com o treinador Ole Gunnar Solskjaer. Sucessor de José Mourinho, que foi demitido após os resultados abaixo do esperado, Solskjaer parece ter se tornado a solução dos problemas no United.

Em seu blog pessoal, “ Juan Mata 8 ”, o jogador comentou sobre a sequência do time, após vencer o Brighton em casa, por 2 a 1: “Seguimos com bons resultados”.

“Ganhar sete jogos em total de sete possíveis não é uma tarefa simples, por isso estamos orgulhosos e felizes com a forma como as coisas aconteceram nas últimas semanas. Mas nós queremos mais”.

Confira na intriga as aspas de Mata: “Sabemos que estamos no caminho certo, mas a parte mais importante da temporada ainda está à nossa frente. Temos que continuar da mesma forma se quisermos atingir nossas metas, e estamos todos motivados a tornar os próximos meses muito positivos. Como eu disse, a vitória contra o Brighton no sábado foi a sétima consecutiva. Nós lutamos no final, para ser honesto, mas acredito que foi merecido”.

O jogador seguiu ressaltando a qualidade do companheiro de equipe, Marcus Rashford: “Jogamos com energia e o desejo de continuar melhorando. Começamos com o placar de 2 a 0, graças a um pênalti de Paul Pogba e um grande gol de Marcus Rashford.



(Foto: Getty Images)

“Marcus é um jogador realmente especial. Ele já é, e continuará sendo, um jogador muito importante para o clube e país. É um prazer ver sua progressão de perto. Ele também é um ótimo rapaz, com sua mente focada nas coisas importantes e atributos físicos extraordinários. Ele tem tudo para continuar crescendo sem diminuir a velocidade, e ele merece”, escreveu.

Apenas três pontos separam o United do G4 da Premier League 2018-19 e zona de classificação para a Champions League 2019-20. Mas agora, Mata pensa apenas no duelo da Copa da Inglaterra contra o Arsenal, na próxima sexta-feira (25), às 17h55 (Brasília).

“Agora estamos olhando para frente e na noite de sexta-feira. A Copa da Inglaterra retorna com um confronto muito difícil contra o Arsenal. Os Emirates é um estádio espetacular, é sempre difícil jogar lá e, desta vez, o jogo é importante já que disputamos uma competição que, como todos sabem, é muito importante para nós”.

Por fim, o Mata alertou sobre o rival: "Nosso adversário acabou de vencer o Chelsea e, portanto, estará em um bom lugar em termos de confiança, mas pretendemos continuar pressionando na copa”.