Man United deixou de contratar Luis Diaz, Julian Alvarez e Vlahovic

Ralf Rangnick disse que a diretoria do Manchester United encerrou seu pedido de contratação de um atacante na janela de transferências de janeiro.

O United teve problemas no ataque na segunda metade da temporada, tendo permitido que Anthony Martial se juntasse ao Sevilla por empréstimo, e perdeu Mason Greenwood após sua prisão por suspeita de estupro, agressão e ameaças de morte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Marcus Rashford e Edinson Cavani não conseguiram preencher a lacuna sempre que Cristiano Ronaldo não esteve disponível, o que levou Rangnick a usar Paul Pogba e Bruno Fernandes na linha de frente por algumas vezes.

Rangnick diz que pediu ao clube para contratar um atacante e apontou que Dusan Vlahovic, que acabou na Juventus, Luis Diaz - agora no Liverpool - e o atacante Julian Alvarez, do Manchester City, estavam todos disponíveis.

Ele disse aos repórteres: "A resposta na época era não, não havia nenhum jogador no mercado que pudesse realmente nos ajudar. (Mas) havia alguns: Diaz, que agora está no Liverpool, Alvarez, que estará no Manchester City no meio do ano, Vlahovic que na época ainda estava com a Fiorentina."

"Falei com a diretoria e disse 'não deveríamos pelo menos falar e tentar analisar se poderíamos conseguir um jogador emprestado ou como um contrato permanente', mas no final a resposta foi não."

"Ainda acredito que deveríamos pelo menos ter tentado. Se tivéssemos encontrado e conseguido em 48 horas, 48 ​​horas é um prazo curto, mas ainda são 48 horas. Pode ter valido a pena tentar discutir internamente, mas não conseguimos e não foi feito."

Getty Images

Rangnick vê ponto positivo na má temporada do Manchester United

Com um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada fora de seu alcance e sem troféus para lutar, o United está chegando ao fim de uma campanha decepcionante.

Mas Rangnick acredita que há um lado positivo, já que a extensão de seus problemas foi exposta e ele espera que o novo técnico Erik ten Hag possa ajudar a consertar o clube.

"Se há uma coisa boa sobre a temporada ruim que tivemos até agora é que todos agora devem estar cientes de quão grandes e onde estão os problemas, o que precisa ser feito para elevar o nível novamente e ser um sério candidato ao título novamente.

Mais artigos abaixo

"É disso que se trata. Para mim, é óbvio o que precisa ser feito, isso é o mais importante", acrescentou.

"Agora é hora de olhar para frente, agora temos dois jogos para tentar jogar o melhor que pudermos, conseguir o máximo de pontos possível nesses dois jogos e depois junto com Erik, junto com a diretoria, junto com o departamento de olheiros, espero encontrar e também convencer os jogadores."

"Não se trata apenas de encontrá-los, procurá-los, você também precisa convencê-los a vir para o Manchester United".