Man City ou Liverpool? Quem tem a sequência mais dura na luta pelo título inglês?

A Premier League é amplamente considerada a liga mais competitiva e divertida do futebol mundial, com a campanha 2021-22 trazendo mais drama, com Manchester City e Liverpool disputando uma emocionante corrida pelo título.

Dois dos melhores times do planeta estão se agarrando aos sonhos de que este será mais uma vez o ano deles, com a coroa da primeira divisão da Inglaterra indo para o Etihad Stadium ou Anfield em cada uma das últimas quatro temporadas.

A equipe de Pep Guardiola tem uma vantagem pequena com sete jogos restantes, mas a equipe de Jurgen Klopp está pronta para atacar. Quem tem os adversários mais difíceis daqui para a frente? A GOAL te mostra…

Quem tem a sequência mais difícil?

MANCHESTER CITY 2-2 LIVERPOOL.



O Manchester City garantiu o domínio doméstico em três das últimas quatro temporadas e continua na busca pelas honras da FA Cup e da Liga dos Campeões ao lado de sua campanha pelo título da Premier League.

Jogos restantes do Manchester City na Premier League:

Data Adversário Casa/Fora 20 de abril Brighton Casa 23 de abril Watford Casa 30 de abril Leeds Fora 8 de maio Newcastle Casa 15 de maio West Ham Fora 22 de maio Aston Villa Casa A definir Wolves Fora

O Liverpool encerrou uma espera de 30 anos pela glória da primeira divisão em 2020 e pode completar um histórico quádruplo nesta temporada se outra coroa da liga puder ser conquistada ao lado da Carabao Cup, FA Cup e Champions League.

Os restantes jogos do Liverpool no campeonato:

Data Adversário Casa/Fora 19 de abril Man Utd Casa 24 de abril Everton Casa 30 de abril Newcastle Fora 7 de maio Tottenham Casa 10 de maio Aston Villa Fora 15 de maio Southampton Fora 22 de maio Wolves Casa

Posição média na Premier League dos adversários na sequência do Manchester City

A tropa de Guardiola têm cinco jogos pela frente contra times que atualmente estão na metade inferior da tabela.

Watford e Leeds ainda podem ter muito o que jogar no momento em que enfrentarem os Citizens, enquanto se encontram presos nas batalhas de rebaixamento, enquanto Wolves e West Ham estão se esforçando para a qualificação europeia no extremo oposto da tabela.

Adversário Posição atual na tabela Brighton 11 Watford 19 Leeds 16 Newcastle 15 West Ham 6 Aston Villa 12 Wolves 8 Média 12.6



O Liverpool está prestes a embarcar em uma corrida que verá um confronto nas semifinais da FA Cup com o City em Wembley, seguido por uma visita do arquirrival Manchester United, um clássico com o Everton, uma viagem ao rejuvenescido Newcastle e um confronto em casa com o melhor time do mundo.

Adversário Posição atual na tabela Man Utd 7 Everton 17 Newcastle 15 Tottenham 4 Aston Villa 12 Southampton 14 Wolves 8 Média 11

Retorno médio de pontos dos oponentes na sequência

Para o City, Brighton e Watford somaram apenas quatro pontos cada nos últimos seis jogos e estão lamentavelmente fora de forma.

O Aston Villa não se saiu muito melhor ultimamente, enquanto Leeds, Wolves, Newcastle e até mesmo o sexto colocado West Ham têm lutado pela consistência nas últimas semanas e dificilmente estão disparando em todos os quesitos.

Adversário Pontuação atual Brighton 37 Watford 22 Leeds 33 Newcastle 34 West Ham 51 Aston Villa 36 Wolves 49 Média 37.4

Quando se trata de Liverpool, eles sentirão que um encontro com o United está chegando em boa hora, com os Red Devils conquistando apenas oito pontos nos últimos 18 em disputa.

Everton, Southampton e Aston Villa têm lutado pela forma, assim como o Newcastle, com os quatro principais aspirantes ao Tottenham, que venceram cinco dos últimos seis e quatro consecutivos, a ameaça mais séria para os Reds.