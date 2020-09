Man City liga alerta na largada da temporada: precisa de reforços e acertar sua defesa

Goleada sofrida diante do Leicester escancara problemas do Manchester City para esta temporada

É inegável que Pep Guardiola conquistou muitas coisas com o . Mas a goleada sofrida diante do Leicester foi uma péssima maneira de começar a temporada 2020/21. E os cinco gols sofridos colocam em dúvida muita coisa sobre a equipe, principalmente sobre o setor defensivo.

A defesa do City já vinha sendo o principal problema de Guardiola. Mas a derrota por 5 a 2 já sugere que o time não será capaz de competir com o pela segunda temporada consecutiva.

Os Reds começaram bem a Premier League e se reforçaram bem para esta temporada, principalmente com Thiago Alcântara. Agora, se o Manchester quiser realmente ser um adversário à altura na liga inglesa, Guardiola deve agir rápido para não deixar o título escapar.

Gastar, gastar, gastar

Os reforços do City mostram que a preocupação para esta temporada está realmente no setor defensivo. Nathan Aké já foi contratado e agora Rubén Dias, do , também chega nos próximos dias. O negócio deve girar em torno de 70 milhões de euros (R$ 455 milhões) pelo zagueiro de 23 anos, que é visto como um grande candidato para finalmente substituir Vincent Kompany.

Mas Com a janela de transferências fechando no dia 5 de outubro, Guardiola precisa desesperadamente de mais reforços.

Contra o , ele começou sem um atacante de ofício entre os titulares e apenas com o estreante de 17 anos Liam Delap no banco de reservas, devido às lesões de Sergio Aguero e Gabriel Jesus. Os gols foram um problema na temporada passada e esta equipe precisa de novas ideias, principalmente contra adversários bem organizados como o Leicester.

Mais urgente ainda é a posição de lateral esquerdo. Benjamin Mendy começou a temporada parecendo frágil defensivamente e sem confiança para o ataque. Oleksandr Zinchenko é a única alternativa no elenco. Se o City não agir agora, talvez seja tarde demais.

Pressão

Guardiola disse que sua equipe ficou ansiosa quando vencia o Leicester por 1 a 0, antes de tudo desmoronar.

“Não criamos muito e começamos a achar que não estávamos jogando bem”, disse ele em sua entrevista coletiva após a partida. “Colocamos pressão sobre nós mesmos para marcar o segundo, mas temos que estar mais calmos”, completou.

Mas parece que os jogadores sabiam exatamente o que estava por vir. Jamie Vardy é o jogador perfeito para explorar as falhas do City, e já mostrava isso muito antes de marcar seu hat-trick.

Os Foxes usaram a mesma estratégia utilizada pelo na , pelo na e por e United na última temporada, sempre aproveitando as fraquezas defensivas do City.

Guardiola não mudará a forma como joga, mas um toque a mais de cautela pode ajudá-lo a superar um período difícil, até que a equipe esteja de volta com força total.

Prioridades

O City venceu a Copa Carabao nas últimas três temporadas, mas talvez seja hora de dar menos prioridade a ela. Em uma temporada mais curta, o calendário será ainda mais apertado do que o normal - o City já perdeu sete jogadores titulares para a partida contra o Leicester, e não terá muitos deles contra o Leeds United, no próximo fim de semana.

Guardiola quer vencer todas as competições em que participa e isso é uma atitude admirável. Mas em uma temporada extraordinária, ele pode ter que tomar a decisão incomum de priorizar apenas a Premier League e a Champions League, deixando as copas de lado.