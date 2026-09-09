Mamadou Sangaré, a nova estrela da Premier League: "Substituímos Jordan Henderson por N'Golo Kanté"

Neste verão, os clubes da Premier League gastaram mais de 3,5 bilhões de libras em reforços, quebrando mais uma vez o recorde de gastos. Mais da metade das equipes superou sua própria marca. O Brentford também participou, ao contratar Mamadou Sangaré (24). Ainda assim, essa operação pode se revelar um investimento que vale cada centavo. Nesta edição da nossa série “Hidden Gems”, contamos a história de um dos novos jogadores mais empolgantes da Premier League.

A janela de transferências de verão confirmou que nenhuma outra liga iguala o poder financeiro da Premier League. Ao longo da última janela, os clubes ingleses gastaram, no total, segurem-se, mais de quatro bilhões de euros.

Somente no “Deadline Day” foram gastos meio bilhão de libras, com a transferência de Enzo Fernández para o Manchester City (145 milhões de euros) igualando a transferência mais cara da história do futebol inglês. Mais da metade dos clubes quebrou seus próprios recordes, e as operações de 100 milhões de euros ou mais já não cabem nos dedos de uma mão. Quatro das seis contratações mais caras de todos os tempos na história da Premier League foram feitas neste verão.

Como, então, os times conseguem competir nessa guerra financeira? Basta também desperdiçar centenas de milhões? Muitas vezes isso não basta, como mostram os times “ioiô” que nos últimos anos subiram e depois voltaram a cair entre a Premier League e a Championship.

Uma gestão cuidadosa do clube e do mercado é o que permite a uma equipe fora da elite se manter estável na Premier League. O Brighton, de volta à primeira divisão em 2017 depois de 34 anos, é a prova disso: desde então, permaneceu competitivo e no ano passado terminou em oitavo.

Muito já se escreveu sobre Tony Bloom, matemático, jogador profissional de pôquer e proprietário do Brighton, do clube belga Union Saint-Gilles e do Hearts, segundo colocado na Escócia no ano passado. No Brentford, porém, atua um seu colaborador próximo: Matthew Benham.

Assim como Bloom, Benham, ex-banqueiro de investimentos, também construiu sua reputação no jogo ao fundar a Smartodds, empresa de dados e consultoria para apostadores. Foi justamente essa escolha que causou uma briga de duas décadas com Bloom, a ponto de, segundo o The Athletic, haver uma “guerra fria” entre os dois.

No passado, Benham trabalhou com Bloom na empresa de apostas Premier Bet, até lançar a Smartodds em 2004, movimento visto por Bloom como uma traição pela semelhança do modelo de negócios. Mas voltemos ao ponto: os modelos estatísticos deles, alimentados por um banco de dados com mais de 100 mil jogadores, funcionam bem tanto no futebol quanto nas apostas.

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Matthew Benham, dono do Brentford, aqui com o ex-treinador Thomas Frank.

A abordagem no estilo “Moneyball” trouxe sucessos tanto financeiros quanto esportivos. No Brentford, a sequência geracional de atacantes é notável: Neal Maupay deu lugar a Ollie Watkins, seguido por Ivan Toney, Yoane Wissa, Bryan Mbeumo e Igor Thiago. Cada um deles se revelou um grande sucesso.

Essa abordagem rendeu ao clube centenas de milhões. Antes da última janela de transferências, o Brentford havia gasto mais de 35 milhões de euros em um único jogador apenas uma vez, mas neste verão quebrou seu próprio recorde: Mamadou Sangaré, de 24 anos, custou pouco menos de 50 milhões. Mas quem é ele?

Essa é a pergunta que os torcedores do Brentford fizeram. Ainda assim, Sangaré precisou de apenas 90 minutos para conquistá-los. Na partida de estreia contra o Tottenham, em que deu a primeira assistência da temporada, os torcedores mais criativos colocaram a mão na massa.

Os fãs logo inventaram um canto: em sua volta olímpica, os alto-falantes tocaram “I wanna dance with Sangaré”, de Whitney Houston.

Também a imprensa, depois da estreia, falava dele com entusiasmo. O The Athletic escreveu: “O estreante mais impressionante foi o meio-campista do Brentford, Sangaré. Ele foi muito bem porque é bom”.

“Hoje, Sandro Tonali precisava mostrar o valor dos 100 milhões gastos pelo Tottenham, mas foi superado por Sangaré, contratado pela metade”.

“Ele tem as qualidades técnicas e físicas típicas da Premier League e já parece ser um meio-campista completo. O Brentford pode ter encontrado mais uma joia rara”, concluiu o respeitado veículo.

O meio-campista malinês, de 24 anos, se destacou na temporada passada com o Lens, terminando em segundo na Ligue 1 e sendo incluído no time do ano, apesar de não jogar no PSG.

“La Gauche Magique”, “o mágico pé esquerdo”, é o apelido que ganhou quando jovem. Natural de Bamako, capital do Mali, Sangaré entrou ainda pequeno no Yeelen Olympique, um dos centros de formação mais prestigiados do país.

“Ele era sempre o melhor da turma”, lembra Mohamed Lamine Fofana, conhecido como “Lams”, ex-técnico do Yeelen Olympique por 11 anos, em entrevista à RFI. “Às cinco da manhã, três horas antes das aulas, ele se levantava para treinar sozinho. Se importava mais do que os outros”, recorda Lams. “Elegante”, “criativo”, mas “não alguém que quisesse sujar o uniforme”, escreve a revista.

“Ele era um verdadeiro camisa 10, mas não gostava de recuperar a bola na defesa”, lembra Lams. Hoje, porém, Sangaré é considerado um dos melhores ladrões de bola da Europa.

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Hoje, Mamadou Sangaré é considerado um dos melhores recuperadores de bola da Europa.

Na última temporada, na Ligue 1, ninguém venceu mais divididas nem recuperou mais bolas na zona central do campo do que ele. Ele é o terceiro em duelos pelo chão vencidos (159) e o segundo em finalizações de fora da área.

“Ele começou como camisa 10, em uma função ligeiramente mais ofensiva”, lembra o compatriota Amadou Haïdara, que jogou com ele no Lens e na seleção. “Hoje ele é um meio-campista box-to-box capaz também de atuar como volante. Tecnicamente é muito forte e agora também faz gols. Para mim, é um meio-campista completo”.

Sangaré é um talento que floresceu tarde: na adolescência era considerado um dos maiores talentos do Mali e, por isso, o Red Bull Salzburg o contratou com um vínculo de cinco anos, mas na Áustria não o consideravam pronto para o time principal.

“Não foi fácil quando assinei meu primeiro contrato em Salzburgo”, recorda Sangaré. “Tive de me adaptar ao idioma, à cultura e à maneira de jogar na Europa”.

Por isso, ele foi emprestado quatro vezes: primeiro ao FC Liefering, depois ao Zulte Waregem e, por fim, ao Graz AK e ao TSV Hartberg.

Foi justamente no Hartberg que ele chamou a atenção do Rapid Viena. O clube da capital ficou impressionado com o meio-campista, que surpreendeu os dirigentes pelo domínio do alemão. Em Viena, prometeram a ele que não dificultariam uma transferência caso chegasse uma proposta de um clube maior. Durante aquela temporada no Rapid, quando Sangaré tinha 22 anos, ele finalmente conseguiu se firmar. “Tecnicamente, ele é muito forte”, declarou ao The Athletic o diretor técnico do Rapid, Markus Katzer.

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Mamadou Sangaré também é um dos queridinhos da torcida do Rapid Viena

“Ele dribla, encontra soluções em espaços curtos e sabe recuperar a bola. É uma mistura de um seis com um oito, e trabalha sempre para melhorar. Era obcecado por ficar mais forte”.

“Também é muito pé no chão”, acrescentou Katzer. “Sempre aparecia nos treinos de Crocs e em um patinete elétrico”. Aquela temporada extraordinária em Viena atraiu a atenção na França, onde o RC Lens pagou 8 milhões de euros para levar Sangaré à Ligue 1.

No Lens, ele impressionou de imediato, tornando-se peça fixa no meio-campo, disputou o título com o Paris Saint-Germain e contribuiu para a conquista da Copa da França. Para os clubes menores, o sucesso tem um preço: os melhores vão embora.

Sangaré não foi exceção. Escolheu o Brentford como próximo passo de sua carreira, apesar do interesse de clubes maiores. “Falei com ele há poucos meses”, recorda Tom Saintfiet, treinador belga que também comandou a seleção do Mali, em entrevista à Sky Sports.

“Já naquela época se falava de outros clubes da Premier League, os verdadeiros gigantes. Ele é seguro com a bola e inteligente nos passes. Obviamente, é incrivelmente forte na recuperação da bola, mas possui muitas outras qualidades importantes no futebol moderno”.

“Coloque-o no Barcelona e, com seu estilo de jogo, ele terá um papel importante. Mas o Brentford é uma boa escolha: eles sabem descobrir talentos pouco conhecidos na Inglaterra. Não será seu destino final; ele chegará ao topo”.

Em Brentford, o público já se afeiçoou a ele: “O entusiasmo está nas alturas”, escreve o The I Paper. “Eles têm o mesmo time do ano passado, mas trocaram Jordan Henderson por N’Golo Kanté”.

Em uma era em que Enzo Fernández, Morgan Rogers, Elliott Anderson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Ayyoub Bouaddi foram negociados por mais de 100 milhões de euros, os 50 milhões gastos em Sangaré já parecem uma pechincha.