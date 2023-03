Malta x Itália ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A seleção de Malta recebe a Itália na tarde deste domingo (26), a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota, Malta quer se impor dentor de casa para somar seus primeiros pontos na competição. Enrico Pepe e Tristan Caruana são as ausências na equipe mandante.

Do outro lado, a Itália chega pressionada para o confronto. Isso porque, além de ter ficado de fora da última Copa do Mundo, a Azzurra perdeu na estreia para a Inglaterra e vai a campo praticamente com a obrigação de vencer.

Prováveis escalações

Malta: Bonello; Attard, Steve Borg e Ferdinando Apap; Joseph Mbong, Kristensen, Guillaumier, Yankam e Camenzuli; Teddy Teuma e Satariano.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Rafael Tolói, Acerbi e Spinazzola; Cristante, Verratti e Tonali; Politano, Retegui e Gnonto.

Desfalques

Malta

Enrico Pepe e Tristan Caruana estão machucados.

Itália

Immobile, Raspadori, Chiesa, Dimarco, Bastoni, Barella e Bonucci estão lesionados.

Quando é?