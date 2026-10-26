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O Manchester City estaria preparando uma nova investida para contratar o lateral-direito Malo Gusto, do Chelsea, na janela de transferências de janeiro. O defensor francês poderia se reencontrar com Enzo Maresca, ex-técnico do Chelsea, no Etihad, após uma mudança em seu papel no elenco sob o comando de Xabi Alonso.

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Manchester City retoma interesse em Gusto

O Chelsea se prepara para enfrentar uma nova investida pela contratação de Gusto. Segundo o TEAMtalk, o Manchester City mantém forte interesse no lateral-direito francês às vésperas da janela de transferências de janeiro.

Gusto passou recentemente por uma mudança significativa em sua situação no elenco. Seu papel mudou bastante sob o comando de Xabi Alonso, enquanto Reece James continua sendo uma opção importante para o lado direito da defesa. A ascensão de Marco Palestra também aumentou a concorrência por uma vaga entre os titulares. A disputa acirrada por espaço abriu caminho para especulações sobre uma possível saída da capital.

O fator decisivo de Enzo Maresca

Segundo a mesma reportagem, o Manchester City está disposto a retomar as negociações neste inverno caso o Chelsea reduza o valor pedido. Um dos principais motivos para a investida é a presença de Maresca. O clube segue muito interessado em contratar um jogador que Maresca conhece perfeitamente de sua passagem anterior por Stamford Bridge. Gusto trabalhou de perto com o técnico italiano naquele período.

Notícias publicadas em junho indicavam que o jogador de 23 anos gostaria de voltar a trabalhar com ele no Etihad. Maresca já elogiou Gusto publicamente: "Malo está jogando muito bem."

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Chelsea flexibiliza exigências financeiras

O Chelsea avaliava o jogador de 23 anos em cerca de £ 70 milhões na janela de transferências do meio do ano. O valor acabou sendo alto demais para o Manchester City, que esperava estruturar uma negociação próxima dos £ 50 milhões. No entanto, o TEAMtalk agora informa que essas exigências financeiras foram flexibilizadas. Isso pode reabrir as negociações, já que o Chelsea tem motivos financeiros razoáveis para vender o jogador.

Um risco enorme a considerar

O clube do oeste de Londres não tem nenhuma necessidade imediata de autorizar a venda. Gusto tem contrato até 2030, o que deixa o Chelsea em uma posição muito forte nas negociações. Uma quantia próxima da faixa de £ 60 milhões a £ 70 milhões representaria um grande lucro para o clube.